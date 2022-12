Directorul de muzeu din Timișoara care boicotează artiști austrieci neidentificați deschide acum o expoziție cu lucrări împrumutate de la Erste Group din Viena!

Cu o singură frază postată pe pagina personală de Facebook, managerul Muzeului Național de Artă din Timișoara (MNArT), fostul lider de sindicat Filip Petcu, a ținut capul de afiș în mass-media la finalul săptămânii trecute.

Cică, în semn de protest față de votul dat de Austria împotriva intrării României la spațiul Schengen, domnul Petcu l-a informat pe un om de afaceri austriac, printr-un mesaj laconic expediat pe mail, că nu va mai da curs inițiativei acestuia de a organiza, în… 2024 (!), expoziția unui conațional de-al său în muzeul din Timișoara.

Filip Petcu anunța, așadar, pe un ton grav anularea unei expoziții aflate doar în stadiul discuțiilor, cu o eventuală concretizare abia peste doi ani și cu un protagonist rămas neidentificat. Adică, practic, nimic. Dar omul n-a vorbit doar ca să se afle în treabă, ci și-a propus să dea o lovitură de imagine care să atenueze notorietatea negativă cu care s-a pricopsit de-a lungul acestui an. Cititorii noștri știu despre ce vorbim, iar cine nu știe este rugat să caute pe site-ul ziarului numele Filip Petcu și va afla la ce ne referim.

Revenind la subiect: cum poate domnul Petcu să clameze că nu mai vrea să colaboreze cu austriecii în semn de protest, când Muzeul Național de Artă din Timișoara, va găzdui joi, 15 decembrie, vernisajul unei expoziții realizate cu lucrări împrumutate de la cunoscuta companie… austriacă Erste Group, proprietara Erste Bank, cea care a cumpărat, cu vreo 15 ani în urmă, BCR?!

Da, fix cum ați citit: o contribuție importantă la realizarea expoziției “Paul Neagu. O retrospectivă”, un proiect finanţat de Consiliul Județean Timiș în cadrul „Programului Cultural Timișoara 2023 — Capitală Europeană a Culturii” a adus-o celebra companie austriacă, care a împrumutat Muzeului Național de Artă Timișoara zece lucrări semnate de Paul Neagu. Pe banner-ul arborat pe fațada Palatului Baroc, printre entitățile colaboratoare se regăsește și BRUSEUM / Neue Galerie Graz, însă relația contractuală cu MNArT este asumată de către Kontakt. The Art Collection of Erste Group and ERSTE Foundation.

O sursă a ziarului ne-a povestit câte ceva din culisele acestei expoziții: “Expoziția Paul Neagu e un uriaș cu multe picioare. Participă la ea muzee și colecții private atât de afară, cât și din București. Există un Paul Neagu Estate, la Londra, de unde s-a coordonat mult din organizare. A fost anul trecut o expoziție la Liechtenstein, apoi aceeași expoziție a migrat la Graz, anul acesta, până în 30 septembrie.

Aceste două variante au avut trei curatori, Friedemann Malsch (de la Kunstmuseum Liechtenstein), Magda Radu (București, Salonul de proiecte, angajată – presupun – de Paul Neagu Estate, care are o filială în Capitală, filială de care se ocupă Marian Ivan, curator, galerist) și Georg Schollhammer (curator în Viena).

Andreea Foanene (n.r. – soția lui Filip Petcu) spera să-l scoată pe cel din urmă din joc și să fie ea al treilea curator, pe principiul că Georg Schollhammer ar fi fost în Austria și Foanene să fie aici. Austriacul a reacționat și a rămas în format, Andreea Foanene devenind co-curator strict pentru Timișoara. Așadar, cei trei au rămas curatori și, de aceea, instituțiile lor apar drept partenere. Anume Kunstmuseum Liechtenstein (care a dat multe lucrări), Salonul de proiecte București și Bruseum Graz.

Aceasta e o galerie care a achiziționat numeroase lucrări Neagu din fosta expoziție de la Graz, dar sunt reprezentați de Erste (Viena). Contractul a venit de la Erste, iar asigurarea este <perete la perete>, deci se plătește din momentul în care iei lucrarea de la partener și până o returnezi și spune el că e OK, în stare bună. S-au adus lucrările de mai bine de o lună, undeva prin 24-25 octombrie, și abia de luni, 12 decembrie, a început panotarea. În tot acest timp, legea spune că plătești asigurare, suma fiind imensă, în euro, din bani publici…”.

În concluzie, dacă onorabilul domn Petcu și-ar fi propus, cu adevărat, să ia atitudine vis a vis de poziția Austriei față de România, ar fi putut anula colaborarea certă, palpabilă, de imediată actualitate, cu un partener de calibru, așa cum este Erste Group. Ar fi putut returna de îndată cele zece lucrări împrumutate de la compania austriacă, asumându-și, evident, disfuncționalitățile ce ar fi urmat în organizarea expoziției desfășurate sub egida Timișoara 2023 – Capitală Europeană a Culturii.

A fost, însă, mult mai simplu și mai lipsit de riscuri pentru Filip Petcu să anunțe că a anulat un eveniment ipotetic, plasat într-un viitor mai îndepărtat, cu un protagonist neidentificat. Pentru ca ulterior să jubileze pe aceeași pagină de Facebook, satisfăcut că reacția lui “a produs un tsunami de atitudini din partea societății civile” și plin de recunoștință la adresa “corpului de presă care a funcționat turbional și a dispersat vibrația pulsatorie”…