Designerul timișorean Laura Chiriță, la New York Fashion Week

A început New York Fashion Week, iar anul acesta, printre numele care aduc inovație și strălucire se numără și o prezență românească de excepție, Laura Chiriță, o creatoare de modă din Timișoara a cărei poveste se împletește cu strălucirea orașului care nu doarme niciodată. La această ediție a New York Fashion Week, care are loc până în 11 februarie, Laura își dezvăluie ultima colecție de rochii de mireasă – Drippin’ LOVE, o declarație modernă de dragoste.

Drippin’ LOVE, pentru iubirea modernă

Colecția Drippin’ LOVE, lansată în inima metropolei americane, la un eveniment de anvergura NYFW este un vis devenit realitate pentru Laura. Povestea drumului către New York a început anul trecut, când Elizabeth de la Cronic Love Productions Europe a contactat-o pe Laura și i-a cerut câteva piese pentru NYFW. În septembrie 2023, creațiile tinerei din Timișoara au strălucit la New York. Invitată, acum, să prezinte propria colecție, emoțiile au crescut pentru Laura. La fel și așteptările.

„Ultimele trei săptămâni au fost un carusel emoțional – anxietate amestecată cu fericire, stres punctat de entuziasm. Acum, mă așteaptă zile incredibil de pline, punând la punct ultimele detalii ale colecției care a călătorit alături de mine în două trolere. Între evenimente și pregătiri, simt un amalgam de emoții, dar sunt gata să le îmbrățișez pe toate – agitația, anxietatea, bucuria. Fiecare moment este o piesă din puzzle-ul acestei experiențe, și abia aștept să văd tabloul complet”, a spus Laura Chiriță.

Pregătirile pentru colecția Drippin’ LOVE au fost meticuloase, Laura alegând cu grijă materialele precum tafta de mătase, Tulle, dar și structuri inspirate din corseterie, toate pentru a crea o poveste vizuală impresionantă. Contrastul dintre alb și negru din colecția ei vorbește despre complexitatea iubirii, acel dans între bucurie și durere, trecut și viitor, autonomia individuală și unitatea în doi. Fiecare detaliu, fiecare strop de vopsea, captează esența durerilor și rănilor nevindecate, aducându-le în lumina prezentului, într-o îmbrățișare curajoasă a imperfecțiunilor care ne fac umani și care exprimă iubirea needitată, așa cum se simte.

Într-un orizont unde moda întâlnește visul, Laura Chiriță a reușit să ducă o bucată din inima României pe podiumurile internaționale, demonstrând că talentul și pasiunea nu cunosc limite. Prezentarea colecției Laurei la NYFW va avea loc duminică, 11 februarie 2024, începând cu ora 14:00.

În spatele brandului KIRIZZA stă pasiunea Laurei pentru modă, o pasiune care a crescut și s-a maturizat în timp, transformându-se într-un nume recunoscut în lumea designului vestimentar. Fie că vorbim de rochii de mireasă care povestesc despre delicatețe și emoție sau de linia KRZ, unde Laura își exprimă latura mai îndrăzneață, ambele fac parte din universul creativ al timișorencei Laura Chiriță, un designer care nu încetează să exploreze și să inspire.

Mobilitatea face parte din Programul Cultural Național „Timișoara – Capitală Europeană a Culturii în anul 2023” și este finanțată prin programul Power Station++, derulat de Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara, cu sume alocate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii.

Sursa foto: Facebook / Laura Chiriţă