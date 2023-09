Deschiderea anului universitar la UVT

După săptămâna de inițiere „Bun venit la UVT” (25 septembrie – 1 octombrie), programul dedicat „bobocilor” din primul an în care sunt incluse activitățile specifice deschiderii anului universitar, fiind o perioadă de cunoaștere, informare și acomodare, vineri, 29 septembrie, la Universitatea de Vest din Timișoara se deschide, oficial, anul universitar.

Festivitatea de deschidere are loc în 29 septembrie, de la ora 11:30, în Aula Magna, precedată, în aceeași zi, de decernarea titlului doctor honoris causa romancierului și eseistului Pascal Bruckner (intervalul orar 09:30 – 11:00, în amfiteatrul A01).

În cursul serii, în sala mare a Teatrului Național „Mihai Eminescu” din Timișoara, Pascal Bruckner va susține prelegerea publică „Europa a iubit prea mult basmele”, moderată de profesorul Vasile Popovici, propusă publicului universitar și publicului larg din comunitatea timișoreană.

Participarea la unul sau mai multe evenimente ale zilei se realizează prin completarea formularului de înregistrare pană în data de 26 septembrie, ora 24, pe link-ul https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfmm_hvE_iLZUo4L3mCqp94Z7d2z4pPLheDaUlSEjsLWKe4qA/viewform .

Odată cu festivitățile deschiderii anului universitar, la UVT se va desfășura UNIGHT – Noaptea cercetătorilor, un eveniment care face parte dintr-un proiect cu anvergură internațională – Noaptea Cercetătorilor Europeni.

Ziua se va încheia cu un eveniment unic în România – Festivalul „Univibes”, care transformă întreaga universitate într-o mare locație de concerte și expoziții de artă. Artiști consacrați vor transforma sediul UVT într-o mare scenă de dans, pentru a celebra începutul unui nou an universitar împreună cu studenți, universitari, dar și alți timișoreni interesați de eveniment.

Pe scenă for urca Irina Rimes, Mădălina Pavăl Orchesta, Fără Zahăr, Țapinarii, Dora Gaitanovici, JazzAtronik, DJ ZoleeVee, DJ Kuky, MCs United, Happy Flow, IST, No’Dj, Biutopia, Bandy B2B Bibanu’. Participarea la eveniment este liberă, fiind deschisă publicului larg.

Duminică, 1 octombrie, are loc noua ediție a UVT Liberty Marathon, un regal al sportivității. Evenimentul din acest an are ca partener oficial Comitetul Olimpic și Sportiv Român, iar medalia de finalist a acestei ediții este semnată de campioana olimpică Ana Maria Brânză.

Partenerii evenimentului sunt: Ministerul Educației, Organizația Studenților din Universitatea de Vest din Timișoara (OSUT), Fundația Județeană pentru Tineret Timiș (FITT), Exit Reality și BandBook.