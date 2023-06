De la 1 iulie, asigurații au mai multe servicii medicale dentare decontate de stat.

Asigurarea medicală în sistemul de stat oferă acces inclusiv la o serie de servicii stomatologice, iar din acest an lista tratamentelor disponibile pentru asigurați va fi extinsă, odată ce noile pachete medicale vor intra în vigoare. Astfel, începând cu 1 iulie 2023, detartrajul cu ultrasunete, periajul profesional și tomografiile dentare vor fi și ele adăugate în lista de servicii decontate de stat pentru asigurați.

Asigurații au dreptul la un pachet de servicii de bază, în conformitate cu Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, iar acestea sunt stabilite prin contractul-cadru elaborat de Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS).

Contractul-cadru elaborat de CNAS este un document care reglementează relația dintre sistemul de asigurări de sănătate și furnizorii de servicii medicale în România. Acest contract stabilește condițiile, tarifele și modalitățile de plată pentru serviciile medicale acoperite de asigurările de sănătate obligatorii.

Unul dintre capitolele medicale acoperite de asigurarea de sănătate este acela al medicinei dentare și include o serie de acte terapeutice, pornind de la consultație și continuând cu tratamente, intervenții chirurgicale, restaurarea sau înlocuirea dinților (tratamente protetice).

Detalierea serviciilor de medicină dentară și condițiile acordării lor sunt prevăzute în Normele metodologice de aplicare a HG 521/2023.

Asigurații beneficiază de mai multe servicii medicale gratuite, mai des

Calitatea de asigurat oferă accesul la un pachet mult mai amplu de servicii medicale stomatologice, decât în cazul neasiguraților. Serviciile de medicină dentară prevăzute în pachetul de servicii de bază (cele aferente pacienților care au asigurare de sănătate) pot fi oferite de către oricare dintre medicii stomatologi sau clinicile stomatologice autorizate, cu excepția celor care presupun o supraspecializare, situație în care veți primi recomandare și îndrumare din partea medicului stomatolog.

O noutate pentru anul 2023 este introducerea pe lista serviciilor dentare decontate a detartrajului cu ultrasunete, periajului profesional și a tomografiilor dentare.

Copii în vârstă de până la 18 ani beneficiază de decontarea integrală a sumelor necesare tratamentelor dentare. Adulților li se decontează între 60 și 100% din acestea, iar beneficiarilor legilor speciale (veterani de război, revoluționari) beneficiază de decontare integrală, dacă serviciile medicale respective au fost acordate în rețeaua de stat.

Consultațiile medicale pentru persoanele asigurate pot fi efectuate gratuit o singură dată pe an și includ controlul oncologic stomatologic și eventual, planul de tratament. În cazul copiilor, accesul gratuit la consultații este bianual.

Varietatea tratamentelor oferite gratuit acestei categorii de pacienți include obturații, anestezii, extracții, tratamente ale afecțiunilor mucoasei bucale, chiuretaje dentare etc.

Serviciile de bază includ, de asemenea, și confecționarea protezelor dentare (gratuit, o dată la patru ani), precum și reparații sau rebazări ale protezelor (de două ori pe an).

Aparatele ortodontice, populare în rândul tinerilor în ultimii ani, beneficiază de o deducere integrală a costurilor de realizare și reparare pentru copii dar și pentru tinerii de până în 26 de ani, dacă sunt elevi sau studenți, cu condiția să nu înregistreze venituri din muncă.

Beneficiari ai acestor deduceri sunt și studenții-doctoranzi care desfășoară activități didactice, potrivit contractului de studii de doctorat, în limita a 4 – 6 ore convenționale didactice pe săptămână, precum și persoanele care urmează modulul instruirii individuale, pe baza cererii lor, pentru a deveni soldați sau gradați profesioniști. Și în cazul acestor categorii de pacienți este valabilă condiția să nu realizeze venituri din muncă, situație în care casele de asigurări de sănătate vor deconta și în cazul lor 100% din tarifele aferente serviciilor de medicină dentară, dar numai dacă vârsta lor nu depășește 26 de ani.

Neasigurații au un pachet minimal de servicii dentare gratuite

Persoanele neasigurate au, la rândul lor, acces la un pachet minimal de servicii gratuite, care includ consultație – inclusiv control oncologic stomatologic (copiii până la 18 ani au dreptul la două pe an, adulții la una singură), tratamente (inclusiv paradondontite), redimensionări și reparații proteze (o singură dată pe an).

Spre deosebire de pacienții asigurați, cei neasigurați trebuie să suporte integral costurile pentru investigațiile paraclinice recomandate, așa cum sunt radiografiile dentare, tomografiile dentare CBCT și tratamentul prescris de medici.