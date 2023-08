Cupa Orașului la handbal, într-o localitate timișeană.

Cel mai vestic oraș al județului și țării, Sânnicolau Mare, va fi, în perioada 1-3 septembrie, gazda unui atractiv eveniment sportiv: Cupa Orașului la handbal masculin.

Turneul va fi onorat de participarea echipelor Steaua Roșie Belgrad, CSM Oradea, RK Mokrin și, evident, Unirea Sânnicolau Mare. Meciurile se vor desfășura astfel: Steaua Roșie Belgrad vs CSM Oradea – vineri, 1 septembrie, ora 19; CS Unirea vs Steaua Roșie – sâmbătă, 2 septembrie, ora 12; RK Mokrin vs CSM Oradea – sâmbătă, 2 septembrie, ora 14; respectiv, CS Unirea vs RK Mokrin – duminică, 3 septembrie, ora 12.