CSC Dumbrăviţa, „amical” cu juniorii U18 de la Politehnica Timișoara

Divizionara secundă CSC Dumbrăvița stă în etapa de la finalul acestei săptămâni. În aceste condiții, staff-ul echipei timișene a ales să organizeze un joc de verificare pentru o parte a lotului în compania echipei de juniori U18 de la Politehnica Timișoara.

Meciul a fost găzduit de alb-violeți, pe terenul sintetic din incinta Bazei 2 UPT, și s-a încheiat cu victoria echipei din Dumbrăvița, scor 7-2. La pauză, alb-verzii au condus cu 3-0, grație reușitelor lui Cristian Gavra, Bogdan Sima și Bruce Nortey.

Tinerii alb-violeți s-au apropiat la un singur gol după pauză, însă trupa lui Cosmin Stan a reușit din nou să se distanțeze. Au înscris în partea secundă Ouadie Salhi, Ahmet Ekmekci (de două ori) și Ciprian Dan.

Juniorii poliști, pregătiți de Cristian Petcu, Vlad Bura și Ionuț Vucea, au fost cei născuții în anii 2006-2007, unii dintre ei fiind în angrejanul primei echipe a Politehnicii.

Cosmin Stan a aliniat următoarea formulă: Trifon (Secoșan ’75) – Tismonar, Moțiu, Horcea, Jorz – Martinov, Salhi – B. Nortey (Nedescu ’60), Sima (Neag ’46), Paleacu (Ekmekci ’46) – Gavra (C. Dan ’46). Alți opt jucători nu au fost implicați în meciul de pregătire și au efectuat un antrenament obișnuit. Este vorba despre portarul Toroc și jucătorii de câmp Olaru, Zurbagiu, Ghinescu, Sofran, Băluțoiu, Răuță și Scutaru. Au lipsit din cauza problemelor medicale Cibi, Ristin, Gladun și Paulevici, în timp ce Morariu a fost menajat.

„Am vrut să vedem mai mult la lucru juniorii pe care îi avem și pe cei care au evoluat mai puțin. Ei au fost cei care evoluat în acest joc și s-au descurcat bine. Mai ales că am întâlnit o echipă care ne-a opus o rezistență destul de bună în anumite momente ale jocului. Câțiva jucători de la Poli chiar s-au remarcat după meciul acesta”, a declarat la final antrenorul Cosmin Stan.

Următorul joc de campionat pentru CSC Dumbrăvița este programat pe arena „Ștefan Dobay” la sfârșitul săptămânii viitoare. În etapa a 5-a din play-out-ul Ligii a II-a, alb-verzii vor primi vizita grupării Metaloglobus București.

Dumbrăvița vrea din nou la turneul final al Cupei Satelor

Echipa comunei Dumbrăvița, formată pe „scheletul” echipei U13 a clubului local și pregătită de antrenorul Călin Mada, se află în fața participării la faza regională din Cupa Satelor. Este vorba despre competiția destinată UAT-urilor din mediul rural, a cărei fază națională a fost câștigată, în ultimii doi ani, de echipa comunei de lângă Timișoara, prin generația pregătită de Adrian Ștefan. Actualii reprezentanți speră să le calce pe urme colegilor mai mari și să reprezinte comunitatea dumbrăvițeană pentru al treilea sezon la rând la turneul final național.

În faza regională, comuna Dumbrăvița face parte din Zona 7, turneul fiind organizat de reprezentanta județului Arad, UAT Livada. Vor mai participa campionii județeni din Hunedoara – UAT Criscior și cei din Caraș-Severin – UAT Măureni.

„Așteptările sunt clare! Faptul că predecesorul meu, Adrian Ștefan, a câștigat cu generația lui de două ori trofeul, ne obligă și pe noi să le repetăm isprava. Dumbrăvița e deja un nume greu în această competiție, iar așteptările sunt tot timpul mari de la noi. Băieții sunt în formă, sunt montați, își doresc foarte mult. Gazdele de la Livada, anul trecut au jucat cu grupa de 2011 la 2010, deci sunt mult mai rodați și, în plus, au avantajul terenului propriu. Oricum, nu ne va fi ușor și nu ne-ar fi fost nici dacă am fi jucat acasă, la Dumbrăvița! Dar sperăm ca băieții să dea tot ce pot și să mergem la turneul final”, a declarat antrenorul Călin Mada. Tragerea la sorți a programului din Zona 7 va avea loc în această dimineață.

Meciurile vor începe la ora 12, la baza sportivă din Livada. Câștigătoarele celor opt turnee regionale se vor califica la faza națională. Datele și locul de desfășurare pentru ultima etapă urmează să fie comunicate.