Crenvurștii pentru copii, plini de chimicale! Care sunt cei mai periculoşi pentru sănătate

Nu mai puţin de 83% din crenvurștii pentru copii conțin nitrit de sodiu. Sărurile nitrice (nitritul de sodiu) în combinație cu aminele din carne, la un pH acid al stomacului produc nitrozamine cancerigene, potrivit Autorităţii pentru Protecţia Consumatorilor (APC)!

Sare din belșug în crenvurștii pentru copii: 83% din sortimentele analizate depășesc recomandarea Ministerului sănătății, adică conțin mai mult de 1,5 grame sare per 100 grame produs.

Grăsimi saturate peste limita recomandată de Ministerul sănătații: 66% din sortimentele analizate conțin mai mult de 5 grame grăsimi saturate per 100 grame produs.

Asociația Pro Consumatori (fostă Asociaţia pentru Protecţia Consumatorilor din România – APC România) membră a Organizației Europene a Consumatorilor, a analizat sortimentele de crenvurşti pentru copii comercializate în marile structuri comerciale. Acest studiu face parte din Campania Națională de Informare și Educare: ”Să învățăm să înțelegem eticheta!”. Prin această campanie, experții Asociației Pro Consumatori (APC) își propun să-i învețe pe părinţi să înțeleagă eticheta produselor astfel încât să facă achiziții în cunoștință de cauză pentru copiii lor.

Studiul a fost realizat de către o echipă de experți ai APC, coordonați de către conf. univ. dr. Costel Stanciu.

La realizarea studiului s-au avut în vedere următoarele obiective:

Prezentarea ingredientelor folosite la fabricarea acestui tip de produs;

Analiza conținutului de sare din acest tip de produs și impactul acesteia asupra bolilor cardiovasculare;

Analiza informațiilor nutriționale în cazul sortimentelor de crenvurști analizați;

Identificarea substanțelor chimice și a aditivilor alimentari utilizați în compoziția acestui tip de produs care prezintă un risc de apariție a unor afecțiuni medicale în cazul unui consum constant și pe termen lung.

Prezentarea ingredientelor folosite la fabricarea acestui tip de produs.

În afară de carne, în crenvurştii pentru copii mai găsim următoarele ingrediente: piele pui, slănină, apă, fibre vegetale de mazăre, amidon, proteină din lapte, maltodextrină, dextroză, zahăr din trestie nerafinat, grăsime vegetală, ulei vegetal de palmier, ulei de rapiţă, arome, extract de drojdii, extracte de condimente, extract de acerola, extract vegetal natural (sfeclă roşie, curcuma, ibiscus), usturoi şi sfeclă.

Analiza conținutului de sare din acest tip de produs și impactul acesteia asupra bolilor cardiovasculare.

Conținutul de sare per 100 grame produs din produsele analizate variază între 1,4 grame și 2,5 grame. Copiii care consumă o cantitate de sare mai mare decât necesarul zilnic au o presiune sanguină mai mare și un risc crescut de hipertensiune arterială. Consumul excesiv de sare a mai fost pus în legătură și cu alte afecțiuni agravate de retenția de apă provocată de sare: insuficiență cardiacă, hipertrofia ventriculară stângă, afecțiuni ale rinichilor și litiază renală, edemul, accidentul vascular cerebral, osteoporoză etc.

În mod normal, când consumăm prea multă sare, organismul eliberează hormonul numit aldosteron care ne aduce o puternică senzație de sete, cu ajutorul căreia ne hidratăm și eliminăm sarea din organism.

Sarea este combinația dintre sodiu și clor, iar sodiul consumat în exces este foarte dăunător organismului. Sodiul dublează riscul unui accident vascular cerebral, crește tensiunea arterială și este un factor favorizant în apariția celulitei și a tulburărilor grave de metabolism, afectând rinichii și ficatul.

Analiza informațiilor nutriționale în cazul sortimentelor de crenvurști analizați.

Valoarea energetică per 100 grame produs variază între 156 kcal și 312 kcal.

Cantitatea de grăsimi per 100 grame produs variază între 15,1 grame și 24 grame, iar cantitatea de acizi grași saturați per 100 grame produs variază între 4,16 grame și 9,6 grame.În felul acesta se explică statistica îngrijorătoare cu privire la valoarea ridicată a colesterolului în rândul copiilor, astfel 1 din 25 de copii din România au colesterolul ridicat, faţă de media europeană unde numai 1 din 200 de copii au valoarea colesterolului ridicat. Totodată, în România, unul din doi copii are probleme cu greutatea, fiind supraponderal sau obez, iar principala cauză este alimentaţia nesănătoasă.

Numeroase studii realizate în instituții medicale și universități de prestigiu arată că grăsimile saturate cresc riscul de apariție a afecțiunilor cardiovasculare precum infarctul sau accidentul vascular cerebral și sunt un factor de risc pentru cancerele de colon și sân.

Cantitatea de proteine per 100 grame produs variază între 10 grame și 14,5 grame. În conformitate cu Ordinul nr 1563/2008 emis de Ministerul Sănătăţii, nu sunt recomandate copiilor alimentele care conţin mai mult de 20 grame grăsimi per 100 grame produs, din care grăsimile saturate nu trebuie să depăşească 5 grame per 100 grame produs, iar conţinutul de sare să nu fie mai mare de 1,5 grame per 100 grame produs.

Identificarea substanțelor chimice și a aditivilor alimentari utilizați în compoziția acestui tip de produs care prezintă un risc de apariție a unor afecțiuni medicale în cazul unui consum constant și pe termen lung.

La fabricarea crenvurştilor pentru copii se folosesc următorii aditivi alimentari: acid citric, difosfaţi, acid ascorbic, nitrit de sodiu, acetat de sodiu, polisorbat şi carmin.

E120 – carmin/acidul carminic este un colorant roşu strălucitor care se obţine dintr-o specie de insecte numită coșenila.

E250 – nitritul de sodiu este un conservant artificial care se foloseşte pentru inhibarea bacteriilor şi pentru intensificarea culorii produselor din carne (culoarea roz a unor mezeluri şi preparate afumate). Nitritul de sodiu este inclus de autorităţile europene şi nord americane pe lista substanţelor potenţial cancerigene, în special pentru tractul digestiv (stomac). E250 devine periculos în urma interacţiunii sale cu proteinele din alimentul conservat. În ţări precum Germania, Norvegia, Suedia sau Canada, acest conservant este interzis.

E262 – acetatul de sodiu se folosește ca acidifiant fiind sarea de sodiu a acidului acetic, un acid natural, prezent în multe fructe.

E300 – acidul ascorbic este un agent antioxidant obținut din glucoză și care, în cantități mari, poate produce diaree, atacă smalțul dinților și duce la formarea calculilor la rinichi.

E330 – acidul citric este un agent de reglare a acidității. Cel mai bine documentat efect al acidului citric este distrugerea smalţului dentar, acesta favorizând apariţia cariilor dentare. Acidul citric nu este recomandat în alimentaţia copiilor. Nu trebuie consumate alimente ce conţin acid citric de către cei care au afecţiuni cardiovasculare sau renale, afecţiuni ale aparatului digestiv şi diaree.

E435 – polisorbat este un compus sintetic obţinut din oxid etilenic, sorbitol şi acid stearic. Studiile realizate pe cobai au arătat că este potenţial cancerigen şi mutagen.

E450 – difosfat disodic este un emulgator care poate provoca reacții alergice, tulburări de tranzit intestinal și modifică echilibrul calciu-fosfor din organism.

Topuri mărci crenvurști

Top 5 mărci de crenvurşti după conţinutul declarat de carne:

Pikok-Piticel (Prime Food Polonia) conţine 93% carne din pulpă de porc;

Martinel (Reinert) conţine 85% carne de porc;

Perfect Poultry (Slovenia) conţine 82% carne (53% carne de curcan şi 29% carne de pui), Perutnina Ptuj (Slovenia) conţine 82% carne de pui;

Forzoso (Cris-Tim) conţine 59% carne pui şi 29% piele pui;

Banat bun (Jumbo) conţine 59% piept de pui.

Top 5 mărci de crenvurşti după conţinutul declarat de proteine din 100 grame produs:

Pikok-Piticel (Prime Food Polonia) conţine 14,5 grame;

Perfect Poultry (Slovenia) conţine 14 grame;

Forzoso (Cris-Tim) conţine 13,64 grame;

Martinel (Reinert) conţine 13,5 grame;

Obrăjori (Cris-Tim) conţine 13,2 grame.

Top 4 mărci de crenvurşti după conţinutul declarat de grăsimi din 100 grame produs:

Pikok (Prime Food Polonia) şi Martinel (Reinert) conţin câte 24 grame;

Perfect Poultry (Slovenia), Perutnina Ptuj (Slovenia) şi Banat bun (Jumbo) conţin câte 20 grame;

Forzoso (Cris-Tim) conţine 15,73 grame;

Obrăjori (Cris-Tim) conţine 15,1 grame.

Top 5 mărci de crenvurşti după conţinutul declarat de acizi graşi saturaţi din 100 grame produs:

Martinel (Reinert) conţine 9,6 grame;

Pikok-Piticel (Prime Food Polonia) conţine 8 grame;

Banat bun (Jumbo) conţine 7,8 grame;

Perfect Poultry (Slovenia) şi Perutnina Ptju (Slovenia) conţin câte 5,6 grame;

Obrăjori (Cris-Tim) conţine 4,6 grame.

Top 5 mărci de crenvurşti după conţinutul de sare din 100 grame produs:

Banat bun (Jumbo) conţine 2,5 grame;

Pikok-Piticel (Prime Food Polonia) conţine 2,3 grame;

Martinel (Reinert) conţine 2 grame;

Perfect Poultry (Slovenia) şi Perutnina Ptju (Slovenia) conţin câte 1,6 grame;

Obrăjori (Cris-Tim) conţine 1,5 grame.

Top 5 mărci de crenvurşti după valoarea energetică declarată per 100 grame produs.

Martinel (Reinert) – 275 kcal;

Perfect Poultry (Slovenia) – 238 kcal;

Perutnina Ptju (Slovenia) – 234 kcal;

Pikok-Piticel (Prime Food Polonia) – 232 kcal;

Banat bun (Jumbo) – 224 kcal.

Top 5 mărci de crenvurști după numărul de aditivi alimentari

1. Perutnina Ptuj (Slovenia), conține 5 aditivi (difosfați de sodiu, acid ascorbic, acid citric, nitrit de sodiu și acetat de sodiu).

2. Perfect Poultry (Slovenia), conține 4 aditivi (difosfat de sodiu, acid ascorbic, nitrit de sodiu și acetat de sodiu). Banat bun (Jumbo), conține 4 aditivi (fosfați, ascorbat de sodiu, polisorbat și carmin).

3. Martinel (Reinert), conține 3 aditivi (difosfați de sodiu, acid ascorbic și nitrit de sodiu).

4. Obrăjori (Cris-Tim), contine 2 aditivi alimentari (difosfați și nitrit de sodiu).

5. Pikok-Piticel (Prime Food Polonia) nu conține aditivi.

„La alegerea unui sortiment de crenvurști pentru copii trebuie să aveţi în vedere, în primul rând, cantitatea de carne din respectivul produs. Un rol foarte important îl au şi principalii nutrienţi menţionaţi în declaraţia nutriţională, respectiv cantitatea de proteine, grăsimi/acizi grași saturați, conținutul de sare. Recomand să se evite acei crenvurști care au în compoziție aditivi alimentari precum acidul citric, carminul, difosfaţii și nitritul de sodiu. Din cauza conţinutului ridicat de sare şi a unor aditivi alimentari cu risc carcinogen, anumite sortimente de crenvurști nu trebuie să facă parte din alimentaţia copiilor. Totodată, verificaţi termenul de valabilitate şi condiţiile de păstrare din spaţiul de comercializare.”, a declarat conf. univ. dr. Costel Stanciu, preşedinte APC.

„Sărurile nitrice, în combinație cu aminele din carne, la un pH acid al stomacului, produc nitrozamine cancerigene. Nitriții și nitrații se transformă mai ușor în nitrozamine prin tratarea termică a alimentelor. O atenție deosebită trebuie acordată alimentației copiilor, aceștia trebuie să mănânce proteine de calitate (pește, cereale integrale ciuperci, brânzeturi de calitate, avocado etc), nu trebuie să consume zahăr, trebuie să mănânce carne puțină, să evite alimentele cu aditivi, alimentele rafinate, iar părinții trebuie să supravegheze atent greutatea acestora” prof. univ. dr. Pavel Chirilă, membru fondator Clinica Nera – Centru de Recuperare Oncologică.

„Până acum vreo patruzeci de ani, crenvurștii de fabrică erau tare savuroși, iar plăcerea de a mânca vreo două trei perechi de crenvurști mai stăruie tulburător în amintirile celor cu tâmple sure sau albe. Treptat, rețetele acelor timpuri au început să fie modificate, întâi spre sfârșitul anilor 1970 (când soia devenise o alternativă pentru carne la mezeluri), apoi foarte mult după ce industria alimentară a trecut în mâinile inițiativei libere. Lipsa de reglementare adecvată și mai ales lipsa controlului sever în industria alimentară au facilitat instalarea unei stări de libertate rău înțeleasă la nivelul producției de alimente, spre dauna consumatorilor.” Prof. Univ. Dr. Ion Schileru – Departamentul de Business, Științele Consumatorului și Managementul Calității, ASE București.

„Trebuie să luăm în calcul că în ultimul deceniu au început să se manifeste nenumărate afecţiuni gastro-intestinale pe segmentul pediatric, iar alimentaţia dezechilibrată reprezintă unul din factorii esenţiali care au dus la creşterea semnificativă a acestor probleme de sănătate. Excesul de sare, zahăr şi grăsimi periclitează zona tractului digestiv, poate amplifica sau chiar declanşa problemele de natură gastroenterologică.” Medic specialist pediatru Ingrid Ada Bălan, Cabinet www.vindecadai.ro.