”Cred că mulți dintre noi ne regăsim în acele vorbe legate de bunici și de copilăria noastră”, mărturiseşte îndrăgitul interpret Tinu Vereşezan

– Sunteți unul dintre cei mai îndrăgiți soliști din Banat, iar în interpretări se simte rezonanța pe care o aveți cu publicul, dăruirea nativă, care nu poate fi mimată. Cum s-a petrecut întâlnirea dumneavoastră cu muzica?

– Întâlnirea mea cu muzica a fost încă din anii copilăriei. În casa în care m-am născut și am crescut se asculta muzică populară pentru că mama mea cânta în ansamblul Casei de Cultură a orașului meu natal, Lipova.

De atunci fredonam cântecele pe care le auzeam la radio sau la casetofon… Așa a început dragostea pentru muzică.

– În perioada copilăriei, ați cochetat cu acordeonul, pianul și clapele, pentru ca, mai apoi, să vă dedicați interpretării vocale, o alegere inspirată, am putea spune, urmărind succesul de care vă bucurați. Totuși, ce anume v-a determinat să urmați această cale?

– Da, așa este. La vârsta de șapte ani, am primit în dar de la parinții mei un acordeon. Așa am început să cânt la un instrument.

Mai târziu, mama mi-a cumpărat o orgă și de acolo am început mult mai serios studiul. Studiam foarte mult pe acea orgă și la scurt timp am început să cânt într-o formație locală formată din tineri adolescenți.

Apoi, pe la vârsta de 19-20 de ani, am avut norocul să fac parte din Formația ”Florin Ionaș”, ai cărui soliști erau, la acea vreme, Lele Crăciunescu și Camelia Fedor.

Ca și clăpar am avut ocazia să cânt cu mulți artiști consacrați. Ca și solist am început în 1999-2000, la îndemnul nașului meu Florin Ionaș. Atunci am luat lucrurile și munca foarte în serios.

– De-a lungul carierei dumneavoastră muzicale, ați colaborat cu mai mulți artiști cunoscuți, de care vă leagă, probabil, amintiri frumoase.

-Așa este. Am colaborat, de-a lungul anilor, cu foarte mulți artiști. Cu mulți dintre ei am avut turnee superbe, evenimente private (nunți, botezuri, aniversări) etc. Am foarte multe amintiri plăcute cu fiecare dintre ei și am legat prietenii strânse bazate pe respect și sinceritate.

– Aveți o piesă de suflet, una pe care atunci când o interpretați să o simțiți mai aproape de dumneavoastră?

– Sigur că am. Melodia se numește ”Dragostea Bunicilor”. În această melodie mă regăsesc în totalitate. Cred că mulți dintre noi ne regăsim în acele vorbe legate de bunici și de copilăria noastră.

– Ce traseu ați creionat pentru viitor? Aveți în vedere piese noi?

– Pentru viitor am planuri mari… Dacă ai planuri mari în viață înseamnă că e și mult de muncă la ceea ce vrei să realizezi.

Așa este la mine. Anul acesta am început să lucrez în studioul meu la două materiale. Un material de muzică populară Banat-Ardeal și un material de muzică ușoară.

Sper să fie cu noroc și să ajungă la inima ascultătorilor mei, cărora le doresc mult noroc și sănătate!