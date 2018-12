Copilaș de cinci ani, recuperat din ger de jandarmii timișeni!

Un baietel in varsta de 5 ani, care se deplasa pe jos impreuna cu tatal sau spre localitatea Padureni, a fost recuperat din ger de un echipaj de jandarmi din Lugoj.

Cei doi au fost descoperiti marti, in jurul orelor 23.30, de jandarmii aflati in serviciu in localitatile afectate de conditiile meteo nefavorabile, din zona municipiului Lugoj, pe drumul care leaga localitatile Victor Vlad Delamarina si Honorici.

Avand in vedere ora tarzie, dar si faptul ca temperatura in termometru arata minus 9 grade Celsius, jandarmii au luat copilul in masina pentru a se incalzi si l-au transportat la domiciliu sau din localitatea Padureni, fiind urmati si de tata care era cu bicicleta pe care avea mai multe bagaje, scrie lugojonline.ro.