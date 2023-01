Copil de 6 ani, reținut după ce și-a împușcat învățătoarea

Un copil de 6 ani a fost reținut în SUA după ce şi-a împuşcat învăţătoarea, la școală, informează ABC News.

Incidentul a avut loc vineri, când un elev de 6 ani a deschis focul la o școală din Virginia, au anunțat poliția și reprezentanții școlii.

Femeia de 30 de ani a fost transportată la un spital local în stare gravă.

„Rănile profesoarei sunt considerate ca fiind în pericol de moarte, dar a existat o oarecare îmbunătățire în ultima actualizare pe care am primit-o”, a declarat șeful poliției din Newport News, Steve Drew.

Niciun elev nu a fost rănit în schimbul de focuri de armă, care a avut loc într-o sală de clasa întâi la Richneck Elementary School din Newport News.

Copilul de 6 ani a fost reținut, a anunțat Newport News Public Schools într-un comunicat, adăugând: „Toți elevii sunt în siguranță”.

Drew a declarat că oficialii cercetează modul în care studentul a obținut pistolul folosit în incident.

Un reprezentant al U.S. Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives a declarat pentru ABC News că agenția ajută la anchetă prin urmărirea armei de foc care a fost recuperată la fața locului.

Drew a calificat drept „eroică” reacția cadrelor didactice și a personalului școlii, care au mutat elevii în sala de sport și au menținut calmul tuturor, conform Mediafax.

Foto: ABC News