Controalele la centrele sociale continuă și în weekend

Sâmbătă, 15 iulie 2023, cele 3 comisii mixte de control formate sub coordonarea Instituției Prefectului – Județul Timiș au controlat un număr de 15 centre situate pe raza județului Timiș, în localitățile: Timișoara, Ghiroda, Săcălaz și Giroc.

În urma acțiunilor de control efectuate, au fost depistate nereguli de funcționare și au fost aplicate avertismente și amenzi pentru o serie de deficiențe identificate.

Astfel, la Asociaţia Tinerețea Vârstnicilor Timiș, Centrul rezidențial pentru persoane vârstnice str. Ialomiței, nr. 53 Ghiroda lipseau măsură întocmirea analizei de risc la securitate fizică și implementarea măsurilor trasate de evaluatorul de risc, termen 60 zile, instruirea personalului conform tematicii SSM, lipsă autorizație de securitate la incendiu, sancțiune 40.000 lei.

La Antonia Help S.R.L. Timiș, Căminul pentru persoane vârstnice Casa Hamilton str. 1 Decembrie, nr. 82, Timișoara nu a fost întocmită analiza de risc la securitatea fizică a obiectivului, fapt pentru care s-a aplicat un avertisment și s-a trasat un termen de 60 zile pentru remediere, o parte din saltele sunt uzate, neigienizate, grupul sanitar cu obiecte deteriorate, în bucătăria în care se preiau alimentele de la catering spațiul nu este igienizat corespunzător, unele elemente metalice ale dotărilor sunt ruginite, frigiderul de depozitare a alimentelor are depuneri mari de gheață și nu respectă condițiile corespunzătoare de păstrare a alimentelor, în spațiul pentru spălare haine sunt depozitate haine/lucruri murdare direct pe paviment, peretele de la intrarea în spălătorie, în unitate și în grupul sanitar are tencuiala picată. Sancțiune avertisment.

La Centrul de Îngrijire Persoane Vârstnice Nelly S.R.L. Căminul pentru persoane vârstnice Casa Nelly, str. Constantin Brâncoveanu, nr. 125 Timișoara s-a constatat continuarea desfășurării activității fără autorizație de securitate la incendiu, contravenție pentru care s-a aplicat o sancțiune în valoare de 2.500 lei.

La Federaţia Caritas a Diecezei Timişoara, Azil de noapte Pater Jordan str. Constantin Brâncoveanu, nr. 50, Timișoara s-a găsit zugrăveală exfoliată, pervaz nefinisat, calorifere uzate cu vopsea exfoliată, paviment neigienizat, grup sanitar fără site la scurgerea de la duș, porțiuni de gresie ciobită, deteriorată, lipsă plasă anti insecte la ferestre, spațiul de depozitare rufe murdare și neigienizat corespunzător, s-a aplicat o sancțiune de 1.000 lei.

La societatea Persefona Beauty Concept S.R.L., Căminul pentru persoane vârstnice Bunicii fericiți, sat Săcălaz, str. V, nr. 402 A, nu se respectă structura funcțională a Autorizației Sanitare de Funcționare. A fost aplicata amenda în valoare 25.000, pentru nerespectarea structurii funcționale a Autorizației Sanitare de Funcționare (ASF) și s-a dispus depunerea la Direcția de Sănătate Publică Timiș a documentație în vederea obținerii Autorizației Sanitare de Funcționare.

La Primăria Comunei Săcălaz – Compartiment Asistență Socială, Cămin pentru persoane vârstnice str. Liliacului, nr. 17 Săcălaz; s-a aplicat o sancțiune în valoare de 1.000 lei pentru lipsa frigiderului în cabinetul medical, iar peretele holului prezenta infiltrații. S-a dispus măsura igienizării peretelui, dotarea cabinetului cu un frigider și înscrierea angajaților pentru cursuri de igienă.

LA Casa Antonia – Maria S.R.L. Timiș, Centrul rezidențial pentru persoane vârstnice Casa Antonia – Maria str. Anton Pavlovici Cehov, nr. 39, Giroc s-au constatat mai multe abateri: între peretele exterior amenajat cu sticla pe structura metalica cu geamuri si pardoseala acoperita cu gresie exista un gol neasigurat care poate duce la accidentare involuntara.

Ferestrele sunt neasigurate, unele fără mâner, altele cu elemente desprinse, montate la o înălțime mica fără protecție existând riscul iminent a căderii in gol. Nu s-au putut prezenta toate autorizațiile de funcționare.

Meniul pus la dispoziție face referire la preparatele servite doar de luni până vineri. In spațiul de refrigerare a fost identificată mâncare preparata, păstrată în vase din inox, fără protecție, cu modificări organoleptice și resturi de la alte alimente în conținut.

Materii prime in afara datei durabilității minimale. Aprovizionarea cu alimente era efectuată printr-o curte în care erau depozitate diverse saltele murdare, mobilier depreciat și alte deșeuri. În camere existau prize desprinse, cabluri atârnate, lipsă protecție doze, două băi neamenajate.

Vase de toaletă fără capac, lipsă clapetă de acționare. Au fost aplicate 4 sancțiuni contravenționale, 3 de 20.000 lei și un avertisment, fiind dispuse totodată măsurile de oprire temporara a prestării serviciilor și oprirea definitivă și retragerea din circuit a produselor alimentare.

S-a dispus relocarea cu celeritate a beneficiarilor în alte centre pentru persoane vârstnice cu respectarea legislației în vigoare, urmând monitorizare a măsurii dispuse și a stadiului de implementare a acesteia.

De asemenea au fost aplicate două amenzi în cuantum de 7.500 lei pentru instalația electrică care este exploatată cu improvizații, contrar prevederilor legale în vigoare.

Acțiunile de verificare au fost efectuate de către comisii mixte de control formate din reprezentanți ai unor instituții cu drept de control: Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Timiș, Direcția de Sănătate Publică Timiș, Inspectoratul Teritorial de Muncă Timiș, Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Timiș, Direcția Sanitar Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Timiș, Inspectoratul de Poliție Județean Timiș, Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Banat” Timiș.