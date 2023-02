Contre între Prefectura Timiș și Primăria Timișoara. Joaca „de-a cutremurul” cu școlile din oraș.

56 de clădiri în care sunt grădinițe, școli sau licee, din județul Timiș, sunt încadrate la clădiri cu risc seismic. Câte dintre acestea sunt încadrate la categoria I de risc, cea mai ridicată, nu este clar la niciuna dintre instituții.

Dacă inițial, conform informațiilor centralizate la Guvern, în Timișoara, singura clădire încadrată la Riscul I este Școala Gimnazială nr. 1, luni, 27 februarie, a apărut, din arhive, o nouă clădire școlară cu același grad de risc de colaps în caz de cutremur. Este vorba de un corp de clădire al Liceului Economic F. S. Nitti.

Prefectul de Timiș, Mihai Ritivoiu, a demarat o cercetare pentru a afla, cu exactitate care este numărul real al clădirilor de îmvățământ care se încadrează la categoria 1 de risc seismic.

„Un liceu din cele cotate ca fiind din cele mari din Timișoara a fost găsit ca având o clădire care se încadrează în clasa de risc seismic 1. Este vorba despre Liceul Economic F.S. Nitti. Fiecare UAT a prezentat situația clădirilor cu risc seismic I. Primăria Timișoara a trimis o adresă către Prefectură în care ne comunică faptul că niciuna dintre clădiri nu se încadrează în cele cu risc seismic 1.

În dimineața asta (luni, n.r.), am constatat că există acest liceu care are o clădire încadrată în clasa de risc seismic 1. Corpul A de clădire din cadrul Liceului Economic are grad seismic 1, motiv pentru care copiii care învață aici să intre, de mâine (marți, 28 februarie – n.r.), la cursuri online. Am solicitat ISJ ca, împreună cu primăria, să găsească soluții pentru ca elevii să fie relocați în alte spații. Este vorba despre 300 din cei 800 de copii în total. Sunt 10 clase, din care 9 la zi, una la învățământ seral.

Acestea vor fi anunțate de către diriginți, iar, de mâine, vor intra în online. Speranța noastră e ca, de săptămâna viitoare, să se întoarcă la școală, de după-amiază. Nu putem lăsa copiii să învețe într-o clădire cu risc seismic I.

Atrag atenția Primăriei Timișoara să facă o analiză a fiecărei instituții școlare. Poate mai sunt și alte cazuri în care copiii învață în clădiri cu risc seismic. Consider iresponsabilă atitudinea Primăriei Timişoara. Vreau să atrag atenția primăriei, poate mai sunt și alte expertize. Le cer să facă din siguranța în şcoli în caz de cutremur prima lor prioritate şi să prezinte o situație completă a şcolilor în cel mai scurt timp!”, a declarat prefectul de Timiș, Mihai Ritivoiu.

Săptămâna trecută, când Guvernul a făcut publică lista școlilor aflate în clasa 1 de risc seismic, școala gimnazială nr. 1 din Timișoara se afla pe “lista neagră“. Reprezentanții Primăriei Timișoara au susținut că încadrarea este o greșeală și că nu există nicio unitate de învățământ, în această situație, în oraș. Tot ei au mai spus că școala gimnazială nr. 1 din Timișoara este încadrată la risc seismic gradul 2, conform expertizei. Și, dând vina pe Guvern, edilii orașului au declarat că greșeala de încadrare la clasa 1 de risc fost generată de faptul că școala în cauză a fost deja supusă unei expertize tehnice, întrucât este programată să intre într-un program de reabilitare și eficientizare energetică, pentru a fi transformată în “școală verde inteligentă”.

Miercurea trecută, a avut loc o ședință la prefectură, iar inspectoratul școlar județean, direct implicat, a transmis că sunt două soluții diferite propuse. ”A rămas ca domnul prefect să verifice care este soluția corectă și să ne comunice rezultatul acestei verificări suplimentare”, a transmis, la acel moment, Aura Danielescu, inspector general al IJS Timiș.

„Surpriza” apariției unei noi clădiri școlare cu grad seismic 1, în Timișoara, impune explicații din partea Primăriei Timișoara, de altfel somată de către prefectul de Timiș să facă o analiză a situației tuturor unităților de învățământ din oraș.

Primăriei Timișoara nu i-a mai rămas decât să recunoască un adevăr pe care a încercat să îl țină departe de opinia publică și de celelalte autorități. Viceprimarul Ruben Lațcău a confirmat că respectivul corp A al clădirii Liceului Economic este în clasa 1 de risc seismic, adăugând că vor fi demarate lucrări de consolidare. Nu a spus însă și când se va întâmpla acest lucru, preferând să filosofeze pe marginea problemelor generale ale sistemului.

„La Francesco Saverio Nitti avem un proiect de extindere cu încă un etaj. Parte din extindere este și o expertiză tehnică care să ne spună care este starea tehnică a acestei clădiri și ce intervenții trebuie să facem. În mod evident, va fi nevoie de o reconsolidare, acest lucru îl știm, proiectul intră mâine în plen și vom merge în etapa următoare, partea de proiectare propriu-zisă și în mod evident, în momentul în care se va ajunge la execuția lucrărilor, se va rezolva și această problemă de consolidare și, ca atare, și riscul seismic. Avem o singură școală în acest sistem în vestul României, în clasa I de risc, pentru că avem o singură expertiză făcută “pe bune” în ultimii ani de zile. Dacă ar fi să facem expertize reale pe școli în întreaga țară, ar fi dramatic. Se poate trece în online cu cursurile”, a declarat viceprimarul Ruben Lațcău.