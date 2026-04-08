Consiliul Concurenței a aprobat preluarea activelor ArcelorMittal Hunedoara de către compania familiei Umbrărescu, UMB Steel.

Consiliul Concurenţei a autorizat tranzacţia prin care compania UMB Steel intenţionează să preia activele care aparţin ArcelorMittal Hunedoara, transmit Agerpres și g4media.

„În urma analizei, Consiliul Concurenţei a constatat că această operaţiune nu ridică obstacole semnificative în calea concurenţei efective pe piaţa românească sau pe o parte substanţială a acesteia şi că nu există îndoieli serioase privind compatibilitatea sa cu un mediu concurenţial normal”, se arată într-un comunicat al instituţiei.

UMB Steel face parte din grupul UMB, deţinut de familia Umbrărescu. Grupul UMB este activ în domenii precum: proiectare şi construcţie de drumuri şi poduri, construcţii de clădiri, producerea de metale feroase şi de produse din beton pentru construcţii şi producerea energiei electrice.

Activele ArcelorMittal Hunedoara vizate de tranzacţie constau, în principal, în echipamentele şi instalaţiile de producţie, materialele şi stocurile, precum şi terenurile şi clădirile aferente fabricii din judeţul Hunedoara şi anumite active imobiliare situate în afara acesteia.

ArcelorMittal Hunedoara şi-a încetat activitatea în septembrie 2025.