Altercație în centrul Timișoarei, un bărbat a ajuns la spital

Polițiștii Secției 1 Urbane Timișoara au fost sesizați, marți, 7 aprilie, în jurul orei 18:45, cu privire la faptul că în Piața Mărăști din Timișoara a avut loc o altercație între mai multe persoane.

Ajunși la fața locului, polițiștii i-au identificat și legitimat pe cei implicați, fiind vorba despre doi bărbați cu vârste de 51 și de 46 de ani.

Din primele verificări, între cei doi bărbați ar fi avut loc, inițial, un schimb de replici, care a degenerat și cei doi s-ar fi agresat reciproc, bărbatul de 51 de ani fiind condus la spital pentru acordarea îngrijirilor medicale de specialitate.

Polițiștii au deschis un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovire sau alte violențe și continuă cercetările în vederea stabilirii situației de fapt, a transmis IPJ Timiș.