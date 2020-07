Consilier judeţean confirmat cu SARS CoV-2. A luat virusul în concediu de la o rudă. Este deja internat în Spitalul Militar de Campanie din Timişoara

Consilierul judeţean cărăşean Victor Tiugan a fost confirmat cu SARS CoV-2. A luat virusul în concediu de la o rudă. Acesta s-a prezentat la Spitalul Judeţean din Timişoara, din propria iniţiativă pentru un control medical şi un test COVID-19. După ce a fost declarat pozitiv, consilierul a fost internat în cadrul Spitalului Militar de Campanie din Timişoara, amplasat pe stadionul CFR.

Contactat telefonic de echipa Radio România Reşiţa, acesta ne-a confirmat că nu are nici acum simptome de COVID-19 şi se simte bine.

„Am luat contact cu o persoană declarată pozitivă, mi-am făcut testul din propria iniţiativă şi am descoperit că am şi eu COVID-19. Sunt internat la ora actuală în cadrul spitalului Militar de campanie din Timişoara. Dar nu am temperatură, nu tuşesc deci eu zic că sunt bine. Şi DSP a deschis o anchetă în cazul meu.

Deci virusul există cu forme mai grave sau mai puţin grave, fiind vorba de o pandemie eu zic că trebuie să fim mai rezervaţi în declaraţii şi să fim cu capul pe umeri. O protecţie de 100% nu cred că există, toţi mai avem scăpări. Dar e important să purtăm masca, să ne spălăm pe mâini, trebuie să ţinem cont de recomandările medicilor”, ne-a declarat acesta.

Direcţia de Sănătate Publică a deschis o anchetă pentru a identifica toate persoanele cu care Victor Tiugan a intrat în contact.

Vă reamintim că în aprilie, a fost confirmat cu COVID-19 şi Martin Motolan, director general adjunct în cadrul Consiliului Judeţean Caraş-Severin.

Numărul cazurilor confirmate cu noul coronavirus continuă să crească în judeţul Caraş-Severin. Grupul de comunicare strategică a anunţat astăzi, 3 cazuri noi, bilanţul de la începutul pandemiei ajungând astfel la 168. În cele două spitale din Reşiţa şi Caransebeş sunt internaţi 31 de bolnavi cu SARS CoV 2. În pluş 15 persoane infectate cu COVID 19 se află în izolare la domiciliu iar alte 212 au primit recomandare de izolare, ne-a transmis Direcţia de Sănătate Publică din Caraş-Severin.