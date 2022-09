Concurs cu premii pentru lucrări de licență și disertație, pentru absolvenții UVT.

Absolvenții Universității de Vest din Timișoara, care și-au finalizat studiile, respectiv ciclul licență (ciclul I) și masterat (ciclul al II-lea) în ultimii trei ani universitari încheiați (2019-2020, 2020-2021 și 2021-2022) se pot înscrie la concursul cu premii organizat în cadrul Proiectului UNITA – „UNIVERSITAS MONTIUM”, având ca temă ”Identitate și cetățenie europeană”.

Participarea la concurs presupune prezentarea de lucrări care abordează conceptele de identitate și cetățenie europeană și orice tip de relație între Europa și teritoriile universităților UNITA, într-o varietate de discipline, precum și trans-disciplinar (științe administrative, drept, istorie, sociologie, psihologie, științe economice, științe politice etc.). UNITA are în componență șase universități: Università degli studi di Torino, Universidad de Zaragoza, Université Savoie-Mont Blanc, Universitatea de Vest din Timişoara, Universidade da Beira Interior și Université de Pau et des Pays de l’Adour, vorbitoare de limbi romanice și implicate activ în promovarea diversității lingvistice.

Studenții de la universitățile UNITA își pot prezenta lucrarea în oricare din competițiile organizate de orice universitate UNITA, cu condiția participării la un singur concurs. Lucrarea trebuie redactată în limba universității UNITA care organizează competiția (sau în limba engleză).

Înscrierile se fac prin transmiterea pe e-mail-ul Biroului UNITA al universității selectate (e-mail Unita Office al UVT: [email protected], subiect „Lucrare concurs cu premii identitate și cetățenie europeană”) a următoarelor:

1) varianta sumarizată a lucrării de finalizare a studiile, cuprinzând maximum cinci pagini, care tratează problematica cetățeniei europene, într-o varietate de discipline, precum și trans-disciplinar (format PDF);

2) varianta integrală a lucrării de licență/master (inclusiv raportul de similaritate și referatul coordonatorului, înscrisuri în format PDF)

Termenul limită de transmitere a lucrărilor este 31 octombrie.

Se acordă câte un premiu pentru fiecare ciclu de studii (licență și masterat). Autorii lucrărilor selectate pentru premiere vor primi câte un premiu în sumă de 215 de euro și un certificat de participare. Suplimentar, lucrările selectate, precum și prezentările autorilor în audierea comună la nivelul Universităților UNITA, vor fi publicate pe web-site-ul UNITA.