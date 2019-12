Concert extraordinar Rezident Ex, în Piaţa Victoriei

Formaţia Rezident Ex revine în această seară la Timișoara cu un concert extraordinar în aer liber care va avea loc cu începere de la ora 20, în Piața Victoriei.

Cei cinci muzicieni de la Rezident Ex au făcut parte din trupe rock celebre din țară și din străinătate. Ei şi-au pus amprenta asupra istoriei rockului din oraşul de pe Bega, dar și a locurilor în care membrii trupei trăiesc astăzi: Christian Podratzky (bass) la Berlin, Tavi Iepan (chitară) la Hamburg, Sebastian Simonis (voce) la Bucureşti. Lor li se adaugă chitaristul german Matthias Lange, pe care Tavi Iepan l-a convins să vină să cânte în România. La rândul lui, Matthias l-a adus în trupă pe Mark Cross (tobe), un percuționist de renume internațional, care are la activ colaborări cu Ian Gillan, Marco Mendoza sau Scorpions. Lansarea pieselor “Povestiri din gară”, unul dintre cele mai mari hit-uri ale rockului românesc, compus de Tavi Iepan în anii ‘80, respectiv “Catedrala sufletului” a demonstrat de la bun început că Rezident Ex reprezintă o poveste de succes.

La un an de la debut, Rezident Ex a fost desemnată ca fiind Best Romanian Rock Band și a primit premiul Best Romanian Rock Album, acordat de “Maximum Rock Magazin” pentru materialul discografic intitulat “Alpha”.

