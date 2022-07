Companiile din Timișoara vor să angajeze cel puțin 1.000 de ingineri, dar nu îi găsesc

Rectorul Universității Politehnice Timișoara, Florin Drăgan, a declarat că inginerii sunt extrem de căutați, companiile din Timișoara având în plan să angajeze cel puțin 1.000 de ingineri în următoarele 6 luni, dar nu îi găsesc în piață. Unele firme recrutează chiar și de la 300 de km distanță”.

Piața muncii din vestul țării are nevoie de ingineri. Companiile au pornit o campanie amplă de recrutare pentru a duce la capăt proiectele ce și le-au asumat sau pentru a dezvolta produse noi. Rectorul Universității Politehnica Timișoara, Florin Drăgan, a concluzionat, după o discuție cu antreprenorii, că firmele doresc să angajeze peste o mie de ingineri până la finalul anului.

„Companiile au nevoie să angajeze acești oameni pentru că și-au asumat anumite proiecte și acum au nevoie de oameni să le ducă la capăt. De altfel, în principal vorbim despre multinaționale prezente în România, iar aceste filiale au nevoie de oameni pentru a se poziționa mai bine în grup. Dacă reușesc să finalizeze aceste proiecte, automat atrag și alte investiții.

În această perioadă este dificil să recruteze cei 1000 de ingineri pentru că nu îi găsesc în piața muncii din vest. Noi, ca universitate, producem anual în jur de 1500 de absolvenți în zona de inginerie însă mai mult de jumătate dintre ei sunt deja angajați la finalizarea studiilor, iar un sfert se întorc în orașele de unde provin. Astfel că unele firme cu sediul în Timișoara caută acum oameni chiar și la 300 de kilometri distanță, cu oferte generoase de relocare”, susține Florin Drăgan, rectorul Universității Politehnica Timișoara.

Universitatea Politehnica Timișoara arată că și-a adaptat continuu oferta educațională, în funcție de cerințele din piață, iar în fiecare an au existat suplimentări de locuri la specializările unde rata de angajabilitate a fost una ridicată.

Absolvenții de liceu care au promovat examenul de Bacalaureat și au aptitudini în zona de IT sau inginerie, pot urma una dintre specializările noi ale Universității Politehnica Timișoara, în total, pentru sesiunea de admitere din această vară fiind disponibile în regim fără taxă 2.100 de locuri la licență și 1.450 de locuri la masterat.

„Având în vedere că jumătate dintre absolvenții noștri au joburi de programator sau inginer software, am simțit nevoia diversificării ofertei educaționale. Astfel că la Facultatea de Automatică și Calculatoare am acreditat și specializarea Tehnologia Informației. Aceasta este orientată mai mult spre administrare și configurare de sisteme, administrare rețea, în timp ce specializarea Calculatoare, care exista deja, va rămâne orientată pe proiectare de software. Am încercat să le separăm pentru că în această direcție ne-a dus piața muncii”, a declarat Florin Drăgan.

De asemenea, domeniul energiei s-a dezvoltat foarte mult într-un timp foarte scurt, iar companiile au nevoie de oameni foarte bine pregătiți. În cadrul UPT, anul acesta au fost formate mai multe programe de studiu orientate spre sistemele energetice, dar care asigură interconexiunea cu sistemele de calcul. Specializările noi sunt în cadrul Facultății de Inginerie Electrică și Energetică.

„Una dintre specializările noi este cea de Inginerie Energetică și Tehnologii Informatice. Putem să le predăm studenților o programă adaptată atât în zona energiei, cât și în zona sistemelor inteligente. Am simțit nevoia ca studenții noștri să aibă cunoștințe care să îmbine cele două domenii pentru că în acest fel pot face față cu succes schimbărilor din ultimii ani, însă cu ideile lor pot dezvolta sisteme de energie inteligentă. Cea de-a doua specializare din cadrul acestei facultăți este Inginerie Electrică și Calculatoare, care a fost creată în urma cerințelor pieței muncii la nivel european”, a încheiat rectorul Universității Politehnica Timișoara, Florin Drăgan.

Pentru sesinea din acest an, Universitatea Politehnica Timișoara menține admiterea în baza CV-ului educațional, pentru a simplifica procedura pentru candidații cu rezultate deosebite în perioada liceului. De asemenea, după modelul american, UPT a pus la dispoziție cinci locuri dedicate sportivilor cu performanțe.

Candidații pot depune dosarul de candidatură atât în Timișoara, la sediile facultăților, cât și în centrele de admitere din Arad, Hunedoara, Reșița, Drobeta-Turnu Severin, Târgu-Jiu și Râmnicu Vâlcea.

