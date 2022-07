Comisia Europeană ne cere să reducem consumul de gaz cu 15 la sută. Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen a declarat, miercuri, că Europa se pregătește pentru scenariul în care Rusia întrerupe total furnizarea de gaz către Europa. În cazul în care se va întâmpla, va fi lansată o alertă la nivelul UE, ca statele membre să reducă cu 15% consumul.

Preș CE, Ursula von der Leyen a declarat că Rusia șantajează europa și folosește energia ca o armă.

„De aceea, oricare eventualitate, fie că vorbim despre o reducere totală sau parțială a reducerii de gaze rusești, Europa are nevoie să se pregătească. Nu începem de la zero și acesta este un avantaj. Deja am făcut foarte multe pentru a ne reduce dependența de combustibilii fosili rusești. Am creat un depozit central care în acest moment este plin în capacitate de 64%.

Am setat o platformă pentru achizii comune la nivelul UE și am propus planul Powe EU. Are o componentă de aprovizionare din alte surse în afară de Rusia. Al doilea pilon este reducerea cererii per ansamblu în ceea ce privește consumul de gaze. În ceea ce privește primul pilon, aprovizionarea cu gaze din alte surse în afară de Rusia a crescut în mod impresionant din ianuarie anula cesta, cu 35 de puncte.

Țineți minte că a existat acel acord cu SUA în ceea ce privește aprovizionarea cu gaz lichefiat. Am vorbit cu liderii din Algeria, din Egipt, s-a semnat un memorandum pentru creșterea aprovizionării cu Azerbaidjanul și am lucrat foarte mult pentru a crește sursele de energie verde, pentru că aceasta este energia viitorului șieste energia de care avem nevoie. În afară de faptul că este o energie curată, este o energie pe care o obținem pe plan local și ne face independenți”, a spus președintele CE.

Ursula von der Leyen a mai spus că de la începutul acestui an au fost adăugați 20 de gigawați la nivelurile de energie, iar dacă s-ar face o paralelă cu nivelul de gaz, se va vedea că Europa a reușit să înlocuiască o parte din combustibilii fosili.

Nici în ceea ce privește economisirea energiei, Europa nu o ia de la zero, potrivit Ursulei von der Leyen, pentru că există posibilitatea ca Rusia să întrerupă total gazul.

„Statele fac deja foarte multe în acest sens. Avem 11 state membre care au lansat avertismente în legătură cu consumul de gaze, iar al 12-lea stat membru este la nivel de alertă. Știm că trebuie să ne pregătim pentru mai multe. Pregătirea nu este suficientă. Trebuie să adresăm și se întâmplă pentru prima dată acest lucru, să adresăm problema securității energetice la nivel european.

Trebuie să fim proactivi și să ne pregătim pentru o potențială întrerupere totală a aprovizionării cu gaz rusesc. Iar acest scenariu este foarte posibil. Am văzut ce s-a întâmplat în trecut. Știm foarte clar că Rusia calculează în mod clar, încearcă să pună presiune asupra noastră prin reducerea de gaze. Este un scenariu posibil să ne așteptăm la o întrerupere totală a gazului rusesc, ceea ce ar afecta întreaga UE. O criză a gazelor pe piața unică a UE va afecta fiecare stat membru UE”, a mai spus președintele CE.

CE propune, astfel, ca Europa să treacă de această iarnă luând în considerare varianta că aprovizionarea cu gaze rusești se întrerupe cu totul.

„Trebuie să ne umplem depozitele cât mai repede și ca să facem asta trebuie să reducem consumul de gaze. Știu că este mult de cerut pentru toate statele europene, dar este un pas necesat pentru a ne proteja. Astăzi propunem un instrument de urgență pe baza art. 122, cu două obiective. Unul este ca fiecare stat membru să își reducă consumul de gaze, iar la doilea obiectiv este să punem la dispoziție o plasă de sigurnață pentru toate statele membre. În cazul în care există această reducere a gazului, vom lansa o alertă la nivelul UE: cerem statelor membre să reducă cu 15% consumul de gaze”, a mai spus von der Keyen, conform Mediafax.