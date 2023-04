Combaterea violenței în școli, problemă națională. Ministrul Educației cere, de la Timișoara, prevenție și adaptarea legislației.

Ligia Deca, ministrul Educației, a prezentat, la Timișoara, câteva măsuri pe care le are în vedere pentru reducerea violenței în școli. Este vorba de prevenție, de colaborarea cu psihologi, dar și cu instituțiile de siguranță și ordine publică.

O serie de incidente violente între elevi dar și între elevi și profesori a avut loc, în ultimele două luni, în diferite școli din România. Actele de agresiune verbal și fizică asupra profesorilor și culminând cu înjunghierea unei profesoare într-o școală din București, obligă autoritățile locale și naționale să adopte măsuri de combatere și prevenire a violenței.

E nevoie de legislație specifică

Prezentă la Timișoara pentru a participa la Conferința „Smart Diaspora”, organizată de către Universitatea de Vest, Ligia Deca, ministrul Educației, a declarat că în procesul de diminuare a violenței în școli va apela la mai multe instituții dar va face și propuneri legislative.

„Cred că este foarte important să punem accentul pe prevenție și să învățăm și copii, și cadrele didactice, cum să funcționeze într-o școală fără violență. Multe dintre școli au pază asigurată de autoritatea publică locală. Problema pe care o aveam, apropo de introducerea obiectelor interzise în școli este legată de legislația specifică. Nu poate face percheziție paznicul sau un profesor în școală. Trebuie să fie autorități care au acest drept, jandarmii, polițiștii. În mod normal, când ai o astfel de suspiciune, suni și chemi poliția pentru că putea să facă astfel de percheziții. Am discutat cu colegii din Guvern, și cu Ministerul Justiției și cu Ministerul Afacerilor Interne, să vedem dacă este nevoie de modificări legislative în așa fel încât, când avem de exemplu o suspiciune de obiect interzis să se poată demara mai rapid o verificare în acest sens pentru a nu exista pericole în interiorul școlii”, a spus ministrul Educației.

Revenirea consilierii psihologice

Ministrul Educației a spus că instituția pe care o coordonează are o colaborare foarte bună cu Asociația Psihologilor din România. Rolul psihologilor în școlile din România a fost neglijat ani de zile, dar escaladarea violenței în rândul elevilor, readuce în atenție activitatea de monitorizare și consiliere psihologică.

„Lucrăm împreună cu ei la un plan de prevenție care să însemne inclusiv campanii de conștientizare. De altfel, Ministerul Educației a și lansat încă de anul trecut o campanie numită „Nu sunteți singuri”, în ideea în care fiecare actor din școală să simtă că are unde să meargă, atunci când avem asemenea cazuri. De asemenea, avem o strategie de educație parentală, care a ieșit din dezbatere publică, urmează să fie finalizată împreună cu specialiștii și să poată fi lansată pentru a putea fi și susținută cu fonduri. Trebuie să putem și prin școli să ne apropiem familiile. Adică, într-adevăr, valorile se transmit și în familie, și în școală. Iar în ceea ce privește prevenția, cred că este important ca toți specialiștii, să avem echipe multidisciplinare. Avem nevoie și de psiholog, și de consilier școlar, și de polițiști, și de cadre didactice care să aibă competențele profesionale pentru a gestiona astfel de situații de conflict”, a declarat ministrul Ligia Deca.

Violența a luat amploare după pandemie

În cei doi ani în care țara s-a aflat în lockdown, din cauza pandemiei de Covid 19, învățământul s-a desfășurat în regim online și la distanță. Absența elevilor și profesorilor din școli, lipsa contactului fizic, au avut ca efect reducerea la zero a interacțiunii directe și, în consecință, și a actelor de violență. Numărul incidentelor a crescut, iminent, după revenirea la prezența fizică în sălile de clasă.

„Din momentul în care am preluat mandatul, am sesizat o serie întreagă de incidente. După pandemie a crescut din nou numărul de incidente de violență școlară. Încă de atunci am luat legătura cu Ministerul Familiei, care înglobează Autoritatea pentru Protecția Copilului, am discutat cu MAI-ul care are acea direcție de siguranță școlară și lucrăm la o procedură între cele trei instituții: școală, DGASPC și Direcția de Siguranță Școlară, în așa fel încât să fie mult mai prompt tratate cazurile de violență în școli. Vreau să spun că este important să avem un climat de combatere a violenței în școli, nu cred că este un climat în care vina aparține unei părți sau alteia, cred că este rolul nostru, al tuturor, să combatem aceste fenomene de violență în școli și prin proceduri mai clare: cine greșește, trebuie să plătească, în același timp garantând drepturile constituționale ale tuturor actorilor implicați. Dreptul la educație e un drept garantat. Trebuie să vedem ce se întâmplă când avem astfel de cazuri, ca cele mediatizate, cum reușim ca drepturile individuale să nu afecteze drepturile celorlalți.”, a mai spus Ligia Deca.

Cifre alarmante în Timiș

La sfârșitul lunii ianuarie 2023, Colegiul Prefectural de Timiș a avut ca temă siguranţa şcolară și bullyingul, present, de ceva timp, şi în mediul online. Prefectul de Timiș, Mihai Ritivoiu, a anunţat atunci o statistică destul de alarmantă și că, în consecință, vor fi intensificate eforturile pentru combaterea violenţei în şcoli.

”O infracţiune la mai puţin de două zile în mediul şcolar din Timiş. Trimestrul al patrulea al anului trecut a avut 51 de zile de şcoală. Raportat la acestea, numărul de 30 de infracţiuni din mediul şcolar este îngrijorător de mare. Discutăm de loviri, violenţă, furturi, agresiuni sexuale. La mai puţin de două zile se întâmplă o asemenea faptă”, a declarat, la momentul respectiv, prefectul de Timiș.

Și grădinițele au intrat în atenția autorităților

În luna februarie 2023, Liceul Waldorf Timișoara a fost prima unitate de învățământ în care s-au desfășurat activitățile proiectului pilot „Școala ta în siguranță”, din județul Timiș, în acest an școlar. Ulterior, mai multe unități de învățământ și-au manifestat dorința de a pune în aplicare proiectul și în școala lor, iar în mod surprinzător cererile au venit și din partea unor grădinițe.

„Apreciez deschiderea reprezentanților unităților de învățământ și faptul că au înțeles cât de importantă este prevenirea și evitarea unor forme de violență în școli. Liceul Tehnologic Azur este următoarea unitate de învățământ la care se vor desfășura activitățile proiectului de informare, prevenire și combatere a violenței în mediul școlar.

Elevii, părinții, cadrele didactice și conducerea școlii au dat dovadă de deschidere și înțelegere în ceea ce privește nevoia și participarea activă la activitățile educative și de informare.

Împreună cu reprezentanții instituțiilor partenere în acest proiect de prevenire și combatere a violenței în școli ne vom prezentăm cu activități educative și de informare, astăzi în fața cadrelor didactice, iar în cursul zilei de mâine în fața elevilor și a părinților acestora”, a menționat, în luna februarie, Sorin Ionescu, subprefect al județului Timiș.