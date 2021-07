Cel mai tare-n bulevard

Pe plaiurile noastre mioritice, până și lărgirea de la două la patru benzi a unui bulevard din oraș înseamnă un lung prilej de vorbe și de dat cu părerea. Ca dovadă stă Bulevardul Sudului, pentru lărgirea căruia lucrările au început acum un an, sub fosta administrație. Șoseaua e gata să fie recepționată de actuala administrație, dar nu fără observații.

„Nu pot fi foarte mulțumit de cum a ieșit”

„Am fost de dimineață la o întâlnire tehnică cu constructorul și specialiștii din primărie și am decis să facem mai multe modificări înainte de a semna recepția pentru Bulevardul Sudului, gândit și început de fosta administrație. Am discutat și cu locuitorii din zonă, pentru că și ei știu foarte bine care sunt problemele cu acest proiect. Din păcate, nu pot fi foarte mulțumit de cum a ieșit, chiar dacă am făcut numeroase ajustări, acolo unde s-a mai putut. În primul rând nu sunt mulțumit de modul în care au fost gândite pistele de bicicletă. Ele sunt destul de late pentru a fi unisens.

De aceea vom modifica marcajele și le vom transforma în sensuri unice pe o parte și pe cealaltă a bulevardului. Am mai cerut să fie montate bănci și refugii acoperite în stațiile STPT de pe această arteră. Ele nici măcar nu au fost prevăzute în proiectul inițial, așa că pentru asta va trebui să facem un nou proiect, dar le vom monta cu siguranță. De asemenea, în urma discuțiilor cu locuitorii din zonă am decis să se discute în Comisia de circulație marcarea unei noi treceri de pietoni la capătul parcului, la intersecția cu Aleea Cristalului. Vom monta și coșuri de gunoi pe toată lungimea bulevardului.

În ceea ce privește linia continuă care străbate tot bulevardul, aici lucrurile țin de legislație și siguranța rutieră. Am cerut să se discute și acest lucru în Comisia de circulație și să mi se prezinte toate variantele posibile. Am mai avut și alte observații mai mici, însă ele pot fi remediate în câteva zile. Iar toate celelalte se pot face fără să fie afectată circulația. Întâlnirea de azi îmi reconfirmă convingerea că detaliile sunt importante, iar pretențiile noastre trebuie să fie pe măsura banilor pe care îi cheltuim.

Este extrem de important să gândim șantierele încă din stadiul de proiect cu scopul de a crește calitatea vieții celor care locuiesc în zonele pe care le modernizăm. Vom lucra la următoarele proiecte să facem ajustările necesare astfel încât să reflecte cât mai bine viziunea actualei administrații, o viziune modernă, incluzivă, unde sunt respectați și șoferii și pietonii și bicicliștii și sunt reflectate și nevoile rezidenților”, a declarat primarul Timișoarei, Dominic Fritz.

„Corectați marcajele aiurea!”

„Iată, în sfârșit, a sosit ziua inaugurării B-dului Sudului lărgit la patru benzi! Am pornit lucrările acum un an și, dacă rămâneam primar, aș fi făcut inaugurarea, așa cum am anunțat public, de Ziua Națională, 1 Decembrie 2020! Pentru că e vorba de o stradă de doar circa 500 de metri lungime! Dl. Fritz a oprit timp de luni de zile lucrările, iar după ce le-a pornit, a avut „grijă” ca ele să dureze cât mai mult, pentru a îndepărta momentul inaugurării de mandatul meu! Cu alte cuvinte, și-a bătut joc cu cinism de zeci și zeci de mii de oameni, doar pentru a-și face jocul propagandistic! Dar…, lui i se permite, doar el e… „neamț din Germania”, cum îi place să spună.

Una peste alta, eu sunt mulțumit că, iată, încă un proiect din mulțimea de proiecte de modernizare a orașului inițiate de mine a ajuns realitate! Și are de toate, ca toate celelalte similare pe care le-am promovat: trotuare, piste de biciclete, aliniamente de copaci pe fâșii de iarbă – sute de copaci! -, locuri de parcare, benzi auto – două pe sens-, iluminat de calitate! Am văzut aseară în ce hal e covorul de iarbă! Mi-ar fi rușine să fac inaugurare în aceste condiții! Dar, vorba cuiva, așa e în tot orașul – ba chiar mai rău! -, așa că nu e nimic deosebit! Aici am ajuns, stimați timișoreni, ca anormalul să ia locul normalului! Și e abia începutul!

În altă ordine de idei: este aberant ca locuitorii din Cartierul Soarelui sa fie nevoiți să parcurgă distanțe considerabile în plus pt a putea merge pe bulevard în sensul dorit! Am înțeles că așa a impus Comisia de Circulație! Sunt convins că dacă dl. ing. Culiță Chiș n-ar fi fost scos din această comisie, pe care, cu mine ca primar, a prezidat-o, alta ar fi fost decizia acesteia! Bd. Sudului nu este și nu trebuie să fie unul de viteză mare, drept urmare, nu se justifică interdicțiile impuse prin marcajul actual – linie continuă între sensuri, de la un capăt la altul! O altă scăpare – dar ușor remediabilă – este nemarcarea locurilor rezervate pentru taximetre. Acestea trebuie să fie chiar mai multe decât au fost anterior!”, a observat fostul primar al Timișoarei, Nicolae Robu.

De altfel, ex-edilul are tot felul de observații, unele mai acide decât altele, la adresa actualului primar, care s-ar lăuda cu proiectele începute în mandatele sale. Situația ne aduce aminte de proiectele din fonduri europene contractate pe vremea primarului Gheorghe Ciuhandu, pentru care următorul primar, Nicolae Robu, și-a asumat integral meritele. „Nu contează cine a făcut proiectul, contează cine l-a implementat!”, spunea pe atunci Robu, iar noi nu putem decât să-i dăm dreptate.