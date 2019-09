Caravana educaţiei vine în judeţul Timiş

Consiliul Judeţean Timiş, în calitate de partener principal, şi Asociaţia Junior Sport, ca iniţiator, lansează mâine, la Palatul Administrativ, proiectul „Caravana educaţiei în judeţul Timiş”, parte a proiectului național „Născut pentru sport”, care se va derula în perioada septembrie – iunie şi se va materializa prin campania „Şcoală şi sport? Da, se poate!”, prin acţiunea „Azi sunt profu’ tău de sport”, prin editarea revistei „Născut pentru sport”, ce va avea un tiraj de cel puţin 5.000 de exemplare, şi prin ediţia online a publicaţiei menţionate, disponibilă la adresa www.nascutpentrusport.ro.

Vor fi promovaţi elevii-sportivi din clasele I-VIII ale şcolilor timişene care au rezultate de excepţie atât la învăţătură, cât şi în plan sportiv. Acţiunea de identificare a acestora va fi realizată cu sprijinul Ministerului Educaţiei Naţionale, partener naţional al Asociaţiei Junior Sport. Poveştile de succes ale acestor elevi merituoşi vor fi promovate în paginile revistei „Născut pentru sport” şi pe site-ul mai sus menţionat.

Selecţia poveştilor de succes ale acestor elevi merituoşi se va face în urma scrisorilor primite de la familie, profesori, antrenori, acestea urmând să fie trimise, împreună cu o fotografie, la adresa de e-mail [email protected]

Revista „Născut pentru sport” va fi tipărită în format A4, full color, va avea minimum 100 de pagini şi va fi distribuită gratuit în cadrul acţiunii numite „Azi sunt profu’ tău de sport!” de mari campioni din cel mai vestic judeţ al ţării în şcolile timişene cu învăţământ primar şi gimnazial.

Până în acest moment, ambasadorii caravanei sunt Flavius Biea (box – triplu campion european, campion mondial şi vicecampion mondial la juniori şi la tineret, deţinătorul centurii IBA intercontinentală la profesionişti), Sorin Cazacu (powerlifting – deţinătorul unei salbe de 16 medalii la campionatele mondiale de powerlifting – nouă de aur, patru de argint şi trei de bronz, 23 de medalii la campionatele europene – 11 de aur, nouă de argint şi trei de bronz, 40 de medalii de campion naţional, cinci Cupe ale României, de două ori campion şi o dată vicecampion la Cupa Dunării, palmares la care a adăugat la haltere cinci medalii de aur, 33 de argint şi trei de bronz la campionatele naţionale, fiind şi câştigător în patru rânduri al Cupei României, deţinător al unui titlu european la masters, a unei medalii de aur, trei de argint şi două de bronz la Campionatele Balcanice, deţinător al celei mai înalte calificări de antrenor în powerlifting – licenţa IPF coach level 2, obținută în Spania, la Murcia, în 2016), Alexandru Krepelka (automobilism – deţinătorul a două titluri de campion al României în Campionatul Naţional de Viteză în Coastă, ultimul fiind cucerit chiar la sfârşitul săptămânii trecute, a unui titlu de vicecampion naţional la raliuri la Cupa Dacia debutanţi, a trei titluri de campion naţional la autoslalom, a două titluri de campion naţional la time-attack, a unui titlu de campion regional la viteză în coastă, toate aceste performanţe fiind obţinute în competiţii organizate de Federaţia Română de Automobilism Sportiv, de patru ori campion naţional la viteză pe traseu montan, şapte titluri de campion judeţean la open şi tot atâtea la clasă, campion naţional la rally-cros şi campion naţional la circuit-viteză urban în întrecerile aflate sub umbrela ACR, antrenor şi preşedinte la cluburile Krepelka Motorsport Timişoara şi Pro Timiş), Adrian Tal (fost director al DJST Timiş, în prezent conducător al CS Universitar Politehnica Timişoara), Benjamin Wiliam Bodo (scrimă – campion naţional la juniori şi tineret, are titluri şi cu CSU Politehnica Timişoara, participant la campionate mondiale), Laurenţiu Jurcă (judo – fondatorul clubului de ACS Judo Phoenix), Damian Raileanu (lupte – preşedintele clubului Heracle Timişoara), Adrian Olteanu (lupte – multiplu campion la stilul greco-romane, în prezent arbitru internaţional de categoria I), Petru Brânduşan (lupte – antrenor la CSM Timişoara), Mario Lătăianu (lupte – elev în clasa a 10-a la Liceul cu Program Sportiv „Banatul”, campion naţional al cluburilor sportive şcolare şi vicecampion naţional la lupte pe plajă la juniori, rezultate obţinute în acest an, legitimat la CSM Timișoara), Cornel Dobîrcău (lupte – antrenor la CSŞ Jimbolia), Tabita Dobre (lupte – multiplă campioană, legitimată la CSŞ Jimbolia), Teodor Moisa (lupte – antrenor la Phoenix Buziaş), Horia Colibăşanu (alpinism – multiple expediţii în Himalaya), Alin Fălcuşan (kick-boxing – antrenor la clubul Knockdown Timişoara), Jasmina Ciocoiu (kick-boxing – campioană şi vicecampioană mondială la kick-boxing, medaliată cu bronz la Cupa Mondială de kick-boxing WAKO, medaliată cu bronz la Campionatul European de Kempo, dublă campioană naţională la kickboxing, triplă campioană naţională de hand to hand fighting, dublă medaliată cu aur la Cupa României, ocupantă a locului 12 în clasamentul mondial WAKO 2019, câştigătoare a Grand Prix Superfight Sistem).

La evenimentul de mâine, ce va avea loc cu începere de la ora 15 la Palatul Administrativ, vor fi prezenţi preşedintele CJT, Călin Dobra, primarii unităţilor administrative locale partenere, reprezentanţi ai partenerilor susţinători ai caravanei – Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş şi Direcţia pentru Sport şi Tineret Timiş, ambasadorii „Caravanei educaţiei în judeţul Timiş”, precum şi primii dintre copiii care au fost identificaţi de comunităţile locale ca având o poveste de succes atât la şcoală, cât şi în sportul pe care îl practică.