AS Seceani are un nou antrenor

Arafat Diab, un antrenor în vârstă de 28 de ani născut la Cluj-Napoca, a preluat banca tehnică a grupării AS Seceani, ultima clasată în Liga a IV-a Timiş.

În cinci etape, trupa din satul ce aparţine de comuna Orţişoara nu a strâns nici un punct, înclinându-se de fiecare dată. Arafat Diab, care a mai pregătit-o pe AS Seceani din postura de secund al lui Adrian Bungău, îl înlocuieşte acum pe Cosmin Sîntean.

„Am ales să preiau această echipă cu sufletul, după ce domnul preşedinte Nelu Farcaş mi-a propus acest post. Doresc să-i mulţumesc pentru încrederea acordată! Şi în primul meu mandat, atunci ca antrenor secund, m-am simţit foarte bine şi pot spune că m-am întors acasă. Din păcate, echipa se află în cel mai negru moment al său de la înfiinţare. Pentru mine este o provocare nouă. Din ce am văzut la echipă şi din ce am discutat cu cei din conducere, în vară s-au schimbat foarte mulţi jucători, din lotul turului sezonului trecut, când am fost secund, rămânând Giursaveci, Ciontu, Iakab, Dan, Cernat şi căpitanul Luci Stoica. Important este să strângem rândurile şi mai mult ca sigur voi schimba, împreaună cu banca mea tehnică, atitudinea băieţilor. Vom începe pregătirea cu două sau chiar trei antrenamente pe săptămână, întrucât chiar este nevoie mare, avem carenţe mari în pregătirea fizică”, ne-a declarat Arafat Diab.

El a mai antrenat la Athletic Timişoara (în două rânduri), AS Călacea, Timişul Uliuc şi FC Bazoş, de ultima formaţie despărţindu-se recent. Din staff-ul tehnic al echipei din Seceani vor mai face parte secundul Vlad Colareza şi antrenorul cu portarii Sead Ljajici.

„Cu cei doi am mai colaborat şi am făcut-o foarte bine. Mai mult ca sigur vom face treabă bună şi acum. Pentru noi, sâmbătă va începe campionatul. Jucăm acasă cu Voinţa Maşloc, o echipă bună, cu jucători experimentaţi, cu un antrenor bun, cu experienţă. Mai mult ca sigur, Voinţa Maşloc vine după toate cele trei puncte puse în joc, dar am încredere în băieţi şi sunt sigur că vom face o figură frumoasă. Valoarea echipei nu este corespunzătoare poziţiei actuale din clasament”, ne-a mai spus noul antrenor principal al grupării AS Seceani.