Canotaj: România a dominat categoric Europenele Under-19, cu zece medalii

România a dominat categoric Campionatele Europene de canotaj Under-19 de la Kruszwica (Polonia), la care a cucerit, duminică, zece medalii în unsprezece probe, şapte de aur şi trei de argint.

România a cucerit medaliile de aur în probele de patru plus unu rame masculin (Alexandru-Mihai Ilie, Daniel Vasile Chitic, David Costel Chitic, Aurelian Marian Vărgău şi Ştefania-Jakril Băicuşi), dublu rame masculin (Mateus Simion Cozminciuc şi Fabrizio Alexandru Scripcariu), dublu rame feminin (Iulica Maria Ursu şi Gabriela Tivodariu), patru rame feminin ((Stejara Marinica Petruţa Ionela Olariu, Adina Alexandra Florea, Ionela Elena Scutaru şi Bianca Elena Drăghici), schif simplu feminin (Bianca Camelia Ifteni), 8+1 masculin (Gavril Dumbravă, Andrei Perdei, Robert Ioan Murariu, Florinel Gabriel Ureche, Ivan Petcovici, Ştefănuţ Airinei, Samuel Moldovan, Sebastian Claudiu Văcaru şi Ştefania-Jakril Băicuşi) şi 8+1 feminin (Ionela Elena Scutaru, Adina Alexandra Florea, Iuliana Irina Cantoriu, Denisa Ancuţa Nicolaie, Stejara Marinica Petruţa Ionela Olariu, Gabriela Tivodariu, Iulica Maria Ursu, Bianca Elena Drăghici şi Irina Lucia Andreea Despa).

Medalii de argint am obţinut la patru plus unu rame feminin (Sava Elena Danci, Ana Maria Bumbuc, Teodora Lehaci, Elena Maria Toma şi Irina Lucia Andreea Despa), patru rame masculin (Sebastian Vasile Osoianu, Daniel Roman, Darius Florin Simion şi Răzvan Marian Simerea) şi la dublu vâsle feminin (Sonia Teodora Biţă şi Denisa Mihaela Vasilică). De remarcat că la patru plus unu rame feminin au participat doar două echipaje.

Singura finală în care România nu a obţinut o medalie a fost la patru vâsle feminin, în care echipajul compus din Marina Ariana Balint, Ioana Gabriela Cristescu, Francesca Iulia Stejar şi Angela Gabriela Cazacu s-a clasat pe locul al şaselea.

În clasamentul pe medalii, România (7-3-0) a fost urmată de Italia (4-5-1) şi de Grecia (3-1-0) etc.

Anul trecut, la Europenele de juniori din Franţa, canotorii români au obţinut două medalii de aur şi trei medalii de argint, ţara noastră ocupând locul al doilea pe naţiuni.

Sursa: Agerpres

Sursa foto: Federația Română de Canotaj