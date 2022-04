Campionatul Mondial Qatar 2022: Programul meciurilor din faza grupelor.

Tragerea la sorți a grupelor Campionatului Mondial din Qatar a fost una cu rezultat echilibrat, niciuna din grupe nefiind încadrabilă la categoria „grupa morții”, ca în cazul altor ediții. Organizatorii au comunicat și programul meciurilor din grupe.

Cele mai aprige confruntări în faza grupelor vor avea loc între Spania și Germania, care fac parte din Grupa E, dar și între Franța și Danemarca, în Grupa D.

Ultima echipă calificată în zona Europa va i stabilită în luna iunie, după ce FIFA a amânat pentru luna iunie meciul Scoţia – Ucraina, al cărei câștigătoare va întâlni, Ţara Galilor, învingătoarea urmând să ajungă la turneul final.

Costa Rica, ocupanta locului 4 în zona Concacaf (America de Sud), va disputa un baraj cu Noua Zeelandă, reprezentanta Oceaniei.

Peru, locul 5 în calificările sud-americane, va juca, în Qatar, în luna iunie, un meci de baraj cu câştigătoarea ultimei faze a calificărilor din Asia, dintre Australia și Emiratele Arabe Unite.

Programul fazei grupelor la campionatul mondial din Qatar 2022

Grupa A

Qatar – Ecuador, 21 noiembrie

Senegal – Olanda, 21 noiembrie

Qatar – Senegal, 25 noiembrie

Olanda – Ecuador, 25 noiembrie

Olanda – Qatar, 29 noiembrie

Ecuador – Senegal, 29 noiembrie

Grupa B

Anglia – Iran, 21 noiembrie

SUA – Țara Galilor vs Scoția / Ucraina, 21 noiembrie

Anglia – SUA, 25 noiembrie

Țara Galilor vs Scoția / Ucraina – Iran, 25 noiembrie

Țara Galilor vs Scoția / Ucraina – Anglia, 29 noiembrie

Iran – SUA, 29 noiembrie

Grupa C

Argentina – Arabia Saudită, 22 noiembrie

Mexic – Polonia, 22 noiembrie

Argentina – Mexic, 26 noiembrie

Polonia – Arabia Saudită, 26 noiembrie

Polonia – Argentina, 30 noiembrie

Arabia Saudită – Mexic, 30 noiembrie

Grupa D

Franța – Emiratele Arabe Unite / Australia – Peru, 22 noiembrie

Danemarca – Tunisia, 22 noiembrie

Franța – Danemarca, 26 noiembrie

Tunisia – Emiratele Arabe Unite / Australia – Peru, 26 noiembrie

Tunisia – Franța, 30 noiembrie

Emiratele Arabe Unite / Australia – Peru – Danemarca, 30 noiembrie

Grupa E

Spania – Costa Rica – Noua Zeelandă, 23 noiembrie

Germania – Japonia, 23 noiembrie

Spania – Germania, 27 noiembrie

Japonia – Costa Rica – Noua Zeelandă, 27 noiembrie

Japonia – Spania, 1 decembrie

Costa Rica – Noua Zeelandă – Germania, 1 decembrie

Grupa F

Belgia – Canada, 23 noiembrie

Maroc – Croația, 23 noiembrie

Belgia – Maroc, 27 noiembrie

Croația – Canada, 27 noiembrie

Croația – Belgia, 1 decembrie

Canada – Maroc, 1 decembrie

Grupa G

Brazilia – Serbia, 24 noiembrie

Elveția – Camerun, 24 noiembrie

Brazilia – Elveția, 28 noiembrie

Camerun – Serbia, 28 noiembrie

Camerun – Brazilia, 2 decembrie

Serbia – Elveția, 2 decembrie

Grupa H

Portugalia – Ghana, 24 noiembrie

Uruguay – Coreea de Sud, 24 noiembrie

Portugalia – Uruguay, 28 noiembrie

Coreea de Sud – Ghana, 28 noiembrie

Coreea de Sud – Portugalia, 2 decembrie

Ghana – Uruguay, 2 decembrie

