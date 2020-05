Campanie de ajutorare a familiei Werth, ultima familie de şvabi din Peciu Nou. Acum câteva zile a rămas fără casă

Familia Werth este ultima familie de șvabi bănățeni din comuna Peciu Nou, Timiș. Strămoșii lor au construit localitatea, au luptat în două războaie mondiale, au sprijinit comunitatea, iar descendenții lor, după 1990, au sprijinit la într-ajutorarea cu obiecte către căminele Caritas din Peciu Nou, respectiv alte familii modeste.

În data de 19 mai 2020, un incendiu devastator a mistuit micuța locuință a familiei, greu încercată și în trecut de nenorociri, iar doi consăteni inimoși, Sebastian Suciu și Hadina Sawan, n-au putut trece cu indiferență peste năpasta ce s-a abătut asupra cuplului și a copiilor rămași fără casă.

Campania umanitară „Casă pentru familia Werth” şi grupul public omonim coagulat pe Facebook pentru ajutorarea şvabilor din Peciu Nou au reuşit să strângă fonduri pentru un a veni în sprijinul oamenilor care, pentru un nou cămin, vor avea nevoie de cel puţin 10 – 15.000 de euro.

„În poză îi avem (de la stânga la dreapta) pe Peter, Mario și Elisabeta Werth (mama lui Mario și sora lui Peter). Nu am apucat să îl întâlnesc și pe fratele mic a lui Mario, dar situația rămâne la fel: au rămas sub cerul liber și la mila rudelor sau a prietenilor.

M-am întors să-i vizitez. <<Am stat toată viața aici. Cum să plec? Unde să plec? Dorm în magazia asta veche, aș avea unde să stau. Dar vreau să stau acasă, sau mai bine zis, în ce a rămas din ea>>. Acestea au fost vorbele lui Peter când m-a primit în puținul lui. M-a poftit să iau loc pe o saltea veche ce o avea în curte. Miros de lemn ars, obiecte adunate…atât a rămas.

Ne-am unit, ne-am strâns în jurul necazului familiei Werth şi am reușit să trecem de 6.000 euro în seara aceasta, de 27 mai, la fix o săptămână de la lansarea campaniei iniţiate de mine împreună cu colega mea, Hadina. Dar noi nu am făcut decât să prezentăm lucrurile așa cum sunt, adevărații eroi ai acestui miracol ați fost, sunteți, și veți fi în continuare voi. Am fost întrebat de mulți dintre voi de ce nu se strâng banii în contul familiei.

Răspunsul este simplu: deoarece familia nu avea cont și acum a rămas fără acte. Noi nu ne-am permis luxul de a aștepta, motiv pentru care am derulat totul cu resursele noastre și, de o săptămână, împreună cu mai mulți oameni, căutăm neîncetat alte surse și fonduri. Suntem în mare nevoie și de un ONG care să ne ofere un sprijin logistic consistent.

Cum poți ajuta? Donează prin transfer bancar, sau dacă nu, lasă pe acest grup obiecte la vânzare, cu prețuri modice, iar sumele obținute direcţionează-le către această familie amărâtă. Distribuie și adaugă cât mai mulți prieteni posibili pe acest grup! Pentru donații directe, la casa numărul 126, pe strada Bisericii, poarta este mereu poarta deschisă.

Cont euro/lei/lire/dolari/etc, titular colega mea de campanie, Sawan Hadina: # RO97INGB0000999905371122

BIC / SWIFT : INGBROBU

Alege să nu rămâi și fii parte a unui miracol în timp de pandemie”, îndeamnă Sebastian Suciu.