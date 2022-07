„Căldura roșie” lovește Europa: „Apocalipsa meteo” anunțată pentru 2050 vine în această săptămână

O prognoză ipotetică făcută pentru anul 2050 și realizată în urmă cu doi ani de un grup de meteorologi britanici va deveni valabilă încă din această săptămână, ca urmare a valului de căldură fără precedent care a lovit deja Europa în această perioadă, informează CNN.

Meteorologii de la institutul național de meteorologie al Marii Britanii au decis în vara lui 2020 să realizeze un „scenariu climatic” și să emită o prognoză de temperatură pe termen foarte lung – trei decenii, mai exact.

Practic, oamenii de știință au încercat, pe baza modelelor matematice, să estimeze cum va fi vremea în Regatul Unit pe data de 23 iulie 2050.

Realitatea le-a luat-o însă cu mult înainte: modelul climatic creat pentru 23 iulie 2050 va deveni însă realitate pe 19 iulie 2022, cu 28 de ani mai devreme, conform digi24.ro.

In 2020, the @metoffice produced a hypothetical weather forecast for 23 July 2050 based on UK climate projections.

Today, the forecast for Tuesday is shockingly almost identical for large parts of the country. pic.twitter.com/U5hQhZwoTi

— Dr Simon Lee (@SimonLeeWx) July 15, 2022