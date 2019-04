Băut bine, un șofer de TIR a făcut prăpăd într-o parcare: „Îs ţapăn de beat!” (video)

Un șofer de TIR care consumase băuturi alcoolice a făcut prăpăd într-o parcare din cartierul Păcurari, din Iași.

Nu mai puțin de trei mașini a distrus șoferul mastodontului, care consumase băuturi alcoolice înainte să se urce la volan. Potrivit Ziarul de Iași, trei persoane care se aflau în zonă au scăpat ca prin minune.

Martorii au povestit că șoferul, care circula cu o viteză mare pe străzile înguste, ar fi vrut să ajungă în Valea Lupului.

„Am plătit, am greșit, asta-i treaba. O murit cineva? Nu! Se întâmplă accidente mai mari. Deci îmi asum răspunderea, care-i treaba. Îs țapăn de beat! Am băut trei zile”, le-a explicat șoferul proprietarilor autoturismelor.

După o primă testare cu fiola, la care a ieșit 1.44 în aerul expirat, polițiștii l-au condus la spital pentru prelevarea de proble biologice, în vederea stabilirii alcoolemiei.

Băăbatul a fost la un pas să fie bătut de proprietarii mașinilor pe care le-a avariat.



„Îs obosit, am servit ceva, îs băut fără doar și poate. Am vrut să trag oleacă dreapta și am intrat în mașini”, a mărturisit el, în fața agenților.

