Baschet – Cupa României: „Leii”, la doar două victorii de trofeu

La startul turneului final de patru echipe al ediţiei cu numărul 66 a Cupei României se află şi Baschet SCM Timişoara.

Echipa de pe Bega, câştigătoare a competiţiei în anii 2010 şi 2015, când se afla tot sub comanda lui Dragan Petricevici, a trecut în primul tur de CSM Galaţi cu 94-76 (în deplasare) şi 93-85 (pe teren propriu) şi a eliminat-o apoi pe BCMU FC Argeş Piteşti, impunându-se în prima manşă acasă cu 91-66 şi înclinându-se în sala „Trivale” cu 61-75. Aşadar, un bilanţ de trei victorii şi o singură înfrângere până acum în Cupa României.

Următoarea reprezentaţie, una care poate aduce prezenţa într-o nouă finală, este programată duminică, de la ora 17,45, în sala „Horia Demian” din Cluj-Napoca, tocmai împotriva gazdei turneului Final Four, U-Banca Transilvania.

Adversara alb-violeţilor, a doua clasată în Liga Naţională, a trecut miercuri seară, în aceeaşi arenă, de Ironi Ness Ziona, scor 82-71, obţinând calificarea în play-off-ul FIBA Europe Cup. În Cupa României, ardelenii au avut de disputat un singur tur, intrând în competiţie în faza sferturilor de finală. Au obţinut „biletul” la turneul final în urma unei „duble” cu deţinătoarea trofeului, BC CSU Sibiu. A fost o victorie clară, 83-64, la Cluj-Napoca şi înfrângere la limită în oraşul de pe Cibin, scor 77-78.

Cel mai bun marcator în alb-violet în Cupa României este Sherwood Brown, cu o medie de 20.8 puncte pe meci, el aflându-se pe teren în toate cele patru partide disputate până acum în ediţia 2019-2020. Americanul, aflat la al doilea sezon alături de Baschet SCM Timişoara, este şi cel mai bun recupetator din rândul „leilor”, cu şase mingi prinse sub cele două panouri, tot atâtea având şi colegul său Adam Mirkovici, care, din cauza unei accidentări, a evoluat doar în două meciuri, cele cu CSM Galaţi.

„Vrem să intrăm pe teren şi să dăm totul pentru a ne impune. Venim după o perioadă dificilă, în care am înregistrat mai multe înfrângeri la rând, însă urmează un moment al sezonului în care aceste eşecuri nu contează. Meciul din semifinale porneşte de la scor egal, este o manşă eliminatorie. Vom disputa meciul cu echipa din Cluj-Napoca într-o sală plină, dar nu suntem descurajaţi de acest lucru. Ne-am mai aflat în situaţii similare, cu public numeros şi în care nu am fost văzuţi ca favoriţi. Ne aşteptăm să fie gălăgie, să avem parte de o atmosferă grozavă creată de fanii clujeni, care iubesc baschetul. Sala în care vom juca este una mică şi compactă, ne vom înţelege cu greu pe teren. Vom încerca să punem în practică tot ce am lucrat la antrenamente în ultima săptămână. Clujul a realizat o performanţă frumoasă în FIBA Europe Cup, este bine că o echipă românească a avansat în această competiţie, însă această realizare nu ne priveşte. Am mai jucat cu ei în acest sezon, nu am reuşit să ne impunem, dar am fost destul de aproape să obţinem victorii. Dacă am putea să alăturăm câte o jumătate din fiecare meci am reuşi un succes împotriva Clujului. Am lucrat bine toată săptămâna, suntem pregătiţi să ieşim pe teren şi să ne arătăm potenţialul. Când am fost în universitate am evoluat într-un turneu important în care echipa mea a ajuns destul de departe, dar acum vom avea parte de o atmosferă diferită. Pentru mine este o premieră să joc într-un asemenea turneu final în Europa. Sperăm că fanii ne vor susţine în continuare, chiar dacă trecem printr-o perioadă dificilă. Cu siguranţă, vom merge la Cluj-Napoca cu gândul de a ne face suporterii mândri de noi”, a declarat Sherwood Brown.

O sărbătoare a baschetului românesc

Pentru Dragan Petricevici, prezenţa la turneul final al Cupei României reprezintă de fiecare dată un moment special. De numele său se leagă câştigarea trofeelor din 2010 (92-83 în ultimul act cu Gaz Metan Mediaş) şi 2015 (78-73 cu BC Mureş Târgu Mureş), dar şi alte două finale disputate în Cupa României, cele din 2007 şi 2008, ambele pierdute în faţa grupării CSU Asesoft Ploieşti (66-89 şi, respectiv, 73-90). Antrenorul principal al echipei noastre doreşte să le transmită şi „leilor” sentimentul pe care îl trăieşte în acest moment important al sezonului.

„Ştiu ce înseamnă Final Four, ştiu ce înseamnă prezenţa la un asemenea turneu, pentru mine este o sărbătoare. La aceste evenimente speciale îmi pregătesc mereu un costum nou, o cămaşă nouă, o cravată nouă şi o pereche nouă de pantofi, tocmai pentru că este o sărbătoare, o bucurie, este ca o nuntă a unui prieten extrem de drag la care îmi voi întâlni cu bucurie toţi prietenii. Doresc să transmit acest sentiment şi jucătorilor. S-ar putea ca acest lucru să creeze o presiune în plus, dar nu are importanţă, pentru că nu mergem acolo să fim porumbei din lut. Lucrul la care ar trebui să se gândească în primul rând jucătorii este că la Cluj-Napoca nu va fi un simplu meci, ci o adevărată serbare. Ca să mă înţeleagă jucătorii americani, pot spune că este un Super Bowl al baschetului românesc. Ca să mă înţeleagă jucătorii sârbi, pot spune că este ca un Final Four al campionatului Serbiei. Şi se ştie ce înseamnă un asemenea eveniment în această ţară, cu sala plină, cu suporteri deosebiţi, cu o atmosferă fantastică, cu tot felul de evenimente. Şi ca să mă înţeleagă şi jucătorii români, acest turneu final al Cupei României este un lucru la care au visat atunci când au început să joace baschet. Final Four-ul în sine o fază finală, o sărbătoare a baschetului şi mergem să ne bucurăm de ea împreună cu celelalte participante şi cu publicul. Sunt convins că toate echipele vor beneficia de susţinere. Bineînţeles, Clujul, de departe, va avea cea mai mare susţinere din partea publicului, apoi Oradea, dar sunt convins că şi Timişoara va avea o oarecare susţinere în sală, venită probabil din partea unui grup mic de suporteri, de oameni care susţin echipa. Este bine că există astfel de ocazii pentru a ne aduce aminte de performanţele din trecut, pentru că în general în lumea baschetului memoria este una extrem de scurtă. De bine, de rău, aceste trofee rămân pe viaţă. Faptul că participăm, că suntem acolo, ne obligă să luptăm şi să credem în şansele noastre. Cât de mari sunt aceste şanse? Nu sunt analist în domeniul matematicii, nici un om al calculelor, aşa că nu pot estima. Casele de pariuri pot face asemenea estimări. Eu nu mă ocup de procente, eu ştiu doar că jucăm un meci în care nu suntem favoriţi. Echipa din Cluj-Napoca este favorită nu doar la câştigarea meciului cu noi, ci la câştigarea întregului turneu. Asta nu înseamnă că nu credem în şansele noastre. Nu a fost uşor să ajungem la turneul final, dar ne-am calificat meritat şi consider că trebuie să avem încredere că putem să jucăm un baschet de calitate care să ne aducă şi o victorie”, a precizat Dragan Petricevici.

O comparaţie între trofeele cucerite în 2010 şi 2015 şi turneul final ce bate la uşă…

„Păstrez proporţiile, nu pot să fac o comparaţie între cele două turnee pe care le-am câştigat şi cel de acum. Există multe diferenţe. Loturile sunt diferite, perioadele prin care a trecut clubul în momentele respective sunt diferite, aşa că nu fac nici o paralelă şi mă raportez doar la situaţia actuală. Clujenii au un moral excepţional după calificarea în primele opt echipe din FIBA Europe Cup şi îi felicit pentru această reuşită. Pe de altă parte, noi căutăm de ceva timp o victorie care să aducă bucurie deplină. Sunt satisfăcut prin prisma faptului că în ciuda înfrângerilor suferite în ultima perioadă găsesc bucurie în rândul jucătorilor pentru a se antrena. Iar acesta este un lucru deosebit. Multe alte echipe ar fi căzut psihic ori ar fi avut loc o problemă la nivelul vestiarului. La noi, dimpotrivă, avem o atmosferă foarte bună şi un lot unit”, a mai spus Dragan Petricevici.

Când vine succesul mult-aşteptat? „S-ar putea să apară atunci când ne aşteptăm mai puţin”

Perioada dificilă pe care o traversează Baschet SCM Timişoara este gestionată cu calm de liderul staff-ului tehnic. „Am ajuns la cea mai frumoasă vârstă pentru un antrenor şi am acumulat suficientă experienţă astfel încât să nu cad într-o capcană a emoţiilor cauzată de un număr mare de înfrângeri consecutive. Dacă este să le analizăm separat vom ajunge la concluzia că nu este nimic surprinzător. Au fost meciuri în care ne-am aflat la un pas să obţinem mai mult şi nu am reuşit acest lucru. Urmăresc baschetul mondial şi observ că echipe cu un palmares mult mai important decât al nostru au asemenea perioade. Ce ar trebui să spunem despre Fenerbahce, care la începutul sezonului în Euroligă nu a putut să găsească victoria nici măcar cu echipe mult mai slab cotate de către specialişti? Am păstrat liniştea în cadrul echipei şi un volum de muncă necesar. Căutăm să ne îmbunătăţim jocul şi căutăm prima victorie. S-ar putea ca aceasta să apară atunci când ne aşteptăm mai puţin”, a conchis Dragan Petricevic.

O victorie şi un eşec la precedenta apariţie la turneul final

Aşadar, după o pauză de un an, Baschet SCM Timişoara revine la turneul final al Cupei României. La precedenta apariţie, consemnată în ediţia 2017-2018, cu turneu final de opt echipe desfăşurat la Sfântu Gheorghe în perioada 10-13 februarie 2018, „leii” din Banat au fost învinşi în semifinale, scor 77-75, chiar de U-Banca Transilvania Cluj-Napoca, echipă care avea să cucerească trofeul după un ultim act cu CSM Oradea (64-61). Baschet SCM Timişoara trecuse în faza anterioară, cea a sferturilor de finală, de CSU Atlassib Sibiu, scor 103-101.

Programul turneului final de la Cluj-Napoca

Trei meciuri se vor disputa în cadrul turneului final al Cupei României. Gazdă este sala „Horia Demian”, dată în folosinţă în anul 1970 şi denumită în memoria unui fost baschetbalist clujean. Are o capacitate de 3.000 de locuri şi este o arenă multifuncţională.

Programul complet al competiţiei este următorul: duminică – CSM CSU Oradea – Dinamo Ştiinţa Bucureşti (ora 15,15); Baschet SCM Timişoara – U-Banca Transilvania Cluj-Napoca (ora 17,45); luni – finala (ora 19).

Toate cele trei meciuri vor fi transmise în direct de Digi Sport.