Bărbat ajuns în stare critică la spital după ce i-a fost crăpat capul cu un topor și a fost împuns în piept cu furca

Un caz de o cruzime rara a fost inregistrat de politisti la Pietroasa Mare.

Un barbat a fost bagat in coma de doi indivizi, tata si fiu, in urma unui scandal monstru.

Se pare ca cearta dintre cei trei a plecat de la niste pasuni revendicate de ambele parti.

De la vorbe si pana la bataia in toata regula, nu a mai fost decat un pas.

Cei doi agresori, ciobani, nu au tinut cont de faptul ca victima lor nu are nimic in mana si s-au gandit sa isi faca singuri dreptate, cu o furca si un topor.

Mai multi localnici sustin ca barbatul a fost gasit de medici intr-o balta de sange, fiind lovit in cap cu toporul, iar in piept a fost impuns cu furca.

Politistii din Lugoj si Timisoara au reusit sa ii gaseasca pe cei doi agresori, insa acestia au sustinut ca erau in legitima aparare.

Dupa 24 de ore petrecute in arest, procurorii au decis ca indivizii sa fie cercetati sub control judiciar si asta in ciuda faptului ca viata victimei a fost pusa in pericol.

Cercetarile continua pentru a lamuri imprejurarile in care a izbucnit scandalul, conform lugojinfo.ro.