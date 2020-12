Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorului, sfaturi pentru cumpărăturile de sărbători: Atenție la „ofertele promoționale”

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorului (ANPC) a transmis joi o serie de sfaturi pentru românii aflați în goana după cumpărăturile pentru masa de Crăciun și Revelion.

„Acordați o atenție deosebită la achiziția produselor alimentare, în special în cazul <ofertelor promotionale>! În primul rând, consumatorii trebuie să acorde o atenție deosebită la achiziția produselor alimentare, având în vedere că unii operatori economici vor <profita> de această perioadă pentru a-și vinde produsele din stoc, indiferent de calitatea acestora. De asemenea, trebuie să verifice cu atenție din punct de vedere organoleptic (aspect, miros, culoare) calitatea produselor alimentare și să le refuze pe acelea pentru care au suspiciuni privind calitatea și mai ales siguranța”, susțin reprezentanții ANPC.

Aceștia recomandă atenție deosebită la produsele alimentare care prezintă urme de mucegai, care prezintă data durabilității minimale depășită sau ambalajele deteriorate și pentru care exista suspiciunea deteriorării conținutului.

Iată ce recomandă specialiștii pentru cumpărăturile din această perioadă:

Comercializarea cărnii și a produselor din carne:

-Achiziționarea cărnii și a produselor din carne se va face numai din locuri special amenajate, dotate și autorizate (măcelarii, magazine alimentare, locuri special amenajate în piețe) și trebuie să aibă ștampila de control sanitar-veterinar. În aceste condiții există garanția unui produs sigur, ce nu va va afecta sănătatea;

-Evitați cumpărarea de carne de la persoane și din locuri neautorizate, din „portbagajele mașinilor” chiar dacă prețul oferit este comparativ mai mic, comerciantul respectiv nu are posibilitatea să asigure condițiile optime de transport, depozitare și comercializare și nu va poate elibera bon de casă cu care să justificați tranzacția comercială și riscați să achizitionați un produs neconform sau chiar nesigur care poate să vă afecteze sănătatea;

-Verificați, prin apreciere directă, proprietățile organoleptice ale produselor, a semnelor organoleptice de alterare, modificări ale aspectului (aspect de mâzguit, cu prezența mucilagiilor etc), culorii (culoare modificată), consistenței, prezența corpurilor străine etc. Carnea trebuie să prezinte la suprafață o peliculă uscată, de culoare roz până la roșie, să fie fermă și elastică, atât la suprafață cât și în secțiune, iar mirosul trebuie să fie caracteristic de produs proaspăt;

-Atenție și la preț! Verificați concordanța dintre prețurile afișate la raft și cele marcate pe bonurile de casă;

-Carnea achiziționată sub formă refrigerată se va transporta, în condiții igienice, cât mai repede la domiciliu și se va depozita la frigider;

-Produsele preambalate, care prezintă ambalajele deteriorate și pentru care există suspiciunea deteriorării conținutului, nu trebuie achiziționate.

Comercializarea produselor congelate (carne, pește, legume, fructe):

-Verificați termenul de valabilitate. Deși produsele congelate au un termen de valabilitate mai mare datorită procesului natural de congelare, aveți grijă ca termenul să nu fie foarte apropiat de ziua cumpărării, mai ales dacă doriți să le depozitați în gospodaria proprie pentru o perioadă mai lungă.

-La cumpărarea produselor congelate, ca în cazul oricaror produse, este foarte important ca ambalajul să nu fie deteriorat. Verificați ca ambalajul din plastic să nu fie rupt, iar cel din carton să nu fie umed, ceea ce ar putea indica o posibilă problemă de păstrare/depozitare în magazin. În plus, temperatura în congelator trebuie să fie scazută.

-Produsele congelate (carne, pește, legume, fructe) vor fi transportate în condiții igienice, cât mai repede la domiciuliu, unde vor fi depozitate în congelator până la data pregătirii, pentru păstrarea nutrienților și a calității (gust, textură).

-Citiți eticheta de ingrediente. Deși produsele congelate conțin rareori alte ingrediente decât produsul congelat, procesul de congelare fiind suficient pentru conservarea produselor în cele mai bune condiții, fără a fi nevoie de aditivi. Produsele congelate sunt astfel o alegere foarte bună pentru perioada sărbătorilor, când drumurile la cumpărături se răresc.

Comercializarea laptelui și a produselor lactate:

-Consumatorii trebuie să fie atenți la modul de prezentare a ambalajului. În cazul în care ambalajul este bombat înseamnă că a început procesul de fermentare și produsul nu mai este propriu consumului uman;

-Trebuie acordată atenție deosebită condițiilor de depozitare atât în magazinul de desfacere cât și la domiciliu. Verificați dacă laptele și produsele lactate sunt păstrate la temperatura indicată de producător și refuzați achiziționarea produselor care au fost expuse spre comercializare la alte temperaturi decât cele indicate de producător;

-Solicitați vânzătorului, în cazul în care magazinul nu are asigurat sistemul de autoservire, să consulte eticheta produsului pentru a analiza compoziția și, mai ales, încadrarea în data durabilității minimale. Nu achizitionați produsele pentru care aveți îndoieli privind calitatea și modul de informare prin etichetare;

-Consumatorii trebuie să solicite vânzătorilor informații suplimentare cu privire la natura produselor pe care doresc să le cumpere, întrucât există cazuri în care comercianții expun la vânzare, în același spațiu înlocuitori de produse lactate alături de produse lactate. În condițiile în care modul de prezentare (forma de calup, dimensiuni, aspect, culoare) și chiar de etichetare sunt asemănătoare, diferențierea este îngreunată, motiv pentru care este absolut necesar să solicite informații suplimentare din partea comerciantului;

-Atenționez consumatorii să refuze produsele care prezintă data durabilității minimale/data limită de consum modificată sau depășită. De asemenea, să nu cumpere lapte și produse din lapte din locuri neautorizate. Comerciantul respectiv nu are posibilitatea să asigure condițiile optime de transport, depozitare și comercializare și nu poate elibera bon de casa cu care să fie justificată tranzacția comercială și consumatorul riscă să achiziționeze un produs neconform sau chiar nesigur care îi poate afecta sănătatea.

Comercializarea produselor de patiserie (cozonaci, checuri, etc.):

-În primul rând, achiziționarea produselor se va face numai din locuri autorizate, unde spațiile de comercializare trebuie să fie în permanență curate și bine întreținute;

-Personalul care comercializează produse de patiserie trebuie să poarte echipament de protecție sanitară, respectiv halat de protecție și bonetă, iar manipularea produselor să se facă cu mâinile acoperite de mănuși curate sau de unică folosință;

-Produsele de patiserie neambalate se vor vinde din recipiente curate, la adăpost de praf și de muște, fiind servite numai cu ustensile speciale. Este interzis a se permite consumatorilor să aleagă produsele cu mâna;

-Pentru produsele de patiserie preambalate data durabilității minimale este stabilită de producator și se va inscripționa pe etichetă/ ambalaj.

Comercializarea ciocolatei, produselor din ciocolată, produse pe baza de cacao și grăsimi vegetale (tablete, figurine etc):

-Etichetele acestor produse trebuie să conțină următoarele informații: denumirea produsului, numele și adresa producătorului sau ale ambalatorului sau ale distribuitorului. În cazul produselor din import se vor înscrie numele și adresa importatorului sau ale distribuitorului înregistrat în România, data durabilității minimale, cantitatea netă și condițiile de depozitare;

-Toate produsele din import trebuie să fie însotite de etichete cu elementele de identificare și informare în limba română;

-Pentru ciocolată și produse din ciocolată: se menționează în mod obligatoriu conținutul de cacao substanță uscată, exprimat în procente, astfel: „cacao…% minim”. În cazul ciocolatei umplute se menționează produsul de umplutură. Se exceptează de la indicarea cantității nete produsele din ciocolată preambalate, cu o greutate mai mică de 50 grame. Această exceptie nu se aplică produselor cu o greutate netă mai mică de 50 grame fiecare, atunci când sunt prezentate într-un ambalaj conținând două sau mai multe astfel de produse, dacă conținutul net total, inclusiv ambalajul, este egal sau mai mare de 50 grame. În cazul produselor din ciocolată turnate și goale în interior, această indicație poate fi înlocuită cu conținutul net minim. O mențiune privind adaosul de cafea sau băuturi spirtoase, atunci când acesta depășeste 1% din masa produsului;

-Ciocolata proaspată trebuie să prezinte o suprafață lucioasă, nestratificată și fără pete, să fie onctuoasă, casantă la rupere fără senzație de rugozitate la masticare, culoare și gust specific, iar drajeurile trebuie să aibă suprafața netedă, lucioasă, uscată și nelipicioasă;

-Achiziționarea produselor se va face numai din locuri autorizate. Trebuie evitată cumpărarea de la vânzători ambulanți, chiar dacă prețul oferit este comparativ mai mic;

-Înainte de cumpărare, consumatorul trebuie să verifice starea ambalajelor (integritate, etanșeitate) și încadrarea produselor în data durabilității minimale, după caz, în data limită de consum stabilite de producător.

Comercializarea vinurilor și a băuturilor alcoolice:

-Conținutul etichetei trebuie să cuprindă: denumirea sub care se vinde produsul, denumirea și adresa producătorului, sau a importatorului sau a îmbuteliatorului, volumul net, concentrația alcoolică, o informație privind lotul, data durabilității minimale pentru băuturile alcoolice cu concentrația alcoolică mai mică de 10% vol.;

-Pentru vinuri, eticheta trebuie să mai conțină următoarele informații: categoria de calitate, indicația geografică sau denumirea de origine controlată pentru vinurile de calitate superioară, tipul vinului, funcție de conținutul de zaharuri;

-Consumatorul trerbuie să verifice aspectul lichidului, respectiv culoarea să fie corespunzătoare sortimentului, limpede, fără depuneri sau impurități în suspensie;

-La întoarcerea buteliei cu dopul în jos, conținutul nu trebuie să se tulbure sau să prezinte impurități sau scurgeri;

-Marcarea băuturilor alcoolice distilate se face cu respectarea reglementărilor în vigoare emise de Ministerul Finanțelor.

(sursa: Mediafax)