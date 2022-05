Aurescu: România este pregătită să sprijine economia Ucrainei, inclusiv prin facilitarea exporturilor sale de cereale prin țara noastră

România este angajată să sprijine economia Ucrainei, inclusiv prin facilitarea exporturilor sale de cereale prin țara noastră, a spus ministrul.

Aurescu va participa, în perioada 18-19 mai 2022, la invitația Secretarului de Stat american Antony Blinken, la două reuniuni privind securitatea alimentară globală, inițiate de SUA, care dețin președinția Consiliului de Securitate al ONU pentru luna în curs, potrivit unui comunicat al MAE.

On my way to #NewYork to attend t/ topical @UN ministerial mtg on Global #FoodSecurity Call to Action hosted by @SecBlinken &t/UN🇺🇳 #SecurityCouncil debate on Conflict&Food Security.🇷🇴 is committed to support 🇺🇦economy, incl. by facilitating its grain export through RO rail&ports

— Bogdan Aurescu (@BogdanAurescu) May 18, 2022