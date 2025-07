Asociația Suporterilor Timișoreni Druckeria, scrisoare deschisă: Pentru cei care încă întreabă „de ce vreți stadion, dacă n-aveți echipă?”, răspunsul e simplu

Asociați a Suporterilor Timișoreni Druckeria a transmis o scrisoare deschisă, adresată autorităţilor de la nivel central, prin care solicită reevaluarea suspendării finanțării pentru noul stadion principal al Timișoarei și readucerea acestui proiect pe lista de finanțare a Companiei Naționale de Investiții.

„Stimate doamne,

Stimați domni,

Vă scriem în numele Asociației Suporterilor Timișoreni Druckeria, organizație civică înființată în 2010, dedicată susținerii valorilor comunitare, a sportului timișean și a culturii din orașul nostru. Ne adresăm dumneavoastră într-un moment în care încrederea publică este serios afectată de blocarea proiectului noului stadion principal al Timișoarei, un obiectiv cu o însemnătate deosebit de mare pentru oraș și pentru regiunea de Vest a României.

Timișoara contribuie, dar nu primește

Timp de peste un deceniu, Timișoara și județul Timiș s-au aflat constant printre cei mai mari contributori la bugetul național, generând anual între 5 și 7% din PIB-ul României. Doar municipiul Timișoara, prin sectorul IT, industrie și mediul universitar, a direcționat către bugetul central peste 30 de miliarde de euro în taxe și impozite în ultimii 10 ani.

Cu toate acestea, în lipsa unor date centralizate clare, publice și transparente privind redistribuirea fondurilor către regiuni, rămâne greu de cuantificat cât din această contribuție s-a întors efectiv înapoi. Ne-am obișnuit, însă, ca în România urmărirea fluxului de bani între regiuni și bugetul de stat să fie mai degrabă o formă de interpretare personală decât un exercițiu administrativ clar. Un lucru e cert însă, din păcate. Atunci când vine vorba de infrastructură sportivă, Timișoara a fost sistematic omisă.

Alte orașe au beneficiat de investiții semnificative în stadioane, săli polivalente sau alte facilități sportive – București, Craiova, Cluj-Napoca, Târgu Jiu, Sibiu, Oradea, etc., în timp ce stadionul emblematic al Timișoarei a fost închis în 2022 și a intrat în proces de demolare în 2025, într-un moment în care finanțarea proiectului pentru noua arenă fusese deja aprobată, inclusiv prin angajamente din partea CNI și ale Consiliului Județean Timiș. Recentele măsuri bugetare adoptate la nivel central au schimbat însă radical situația, putând duce la suspendarea temporară a proiectului și la amânarea sau blocarea unei investiții esențiale pentru oraș.

Această inechitate între contribuția fiscală a regiunii noastre și investițiile primite este resimțită dureros de comunitate și propagă un sentiment justificat de frustrare. Timișorenii au exprimat această frustrare în mod public în repetate rânduri, inclusiv în 2023, când aproape 3.000 de oameni au participat în stradă la marșul „Timișoara vrea respect”, cerând un tratament echitabil privind investițiile în infrastructura sportivă.

”Nu aveți echipă, pentru ce vreți stadion?”

Noul stadion al orașului nu este o extravaganță, ci o investiție strategică în infrastructura urbană a unui oraș care are nevoie de un spațiu capabil să găzduiască meciuri internaționale, concerte de anvergură, festivaluri, târguri și orice alt gen de evenimente comunitare.

Timișorenii s-au săturat să ia drumul Budapestei, Vienei, Bratislavei sau Belgradului pentru a participa la evenimente de calitate. Mai nou, s-au obișnuit să ia drumul Aradului sau Clujului, atunci când vor să vadă fotbal de Liga 1 sau turnee internaționale de tenis. În acest timp, orașul care a dat României echipe de legendă, meciuri în cupele europene contra unor echipe precum Celtic Glasgow, Manchester City sau Real Madrid a rămas fără stadion.

Dar nu și fără echipă. Pentru cei care încă întreabă „de ce vreți stadion, dacă n-aveți echipă?”, răspunsul e simplu. Pentru că echipa noastră se construiește corect, cu răbdare și pe principii sănătoase. Politehnica Timișoara are o academie de juniori cu peste 400 de copii legitimați, rezultate sportive obținute în condiții de inegalitate cronică față de cluburi finanțate integral din bani publici. Am fost angrenați de ani de zile într-o competiție neloială, asupra căreia a tras în repetate rânduri semnale de alarmă și Gheorghe Hagi, dar cu toate astea am reușit să continuăm să rămânem în picioare, să încercăm să facem performanță și să nu cedăm.

Și tocmai de aceea, un stadion nou nu e un cadou sau un favor. Este, pur și simplu, o recunoaștere a unui model de construcție sănătos, un răspuns firesc la o nevoie reală și un sprijin pentru o comunitate care a demonstrat că poate construi în liniște, fără să ceară.

Mult mai mult decât un stadion

Construcția noului stadion e o investiție în viitorul orașului, înseamnă consolidarea unei infrastructuri necesare, care trebuie gândită pentru mult mai mult decât fotbal. Ea trebuie să fie capabilă să susțină competiții internaționale, concerte mari, târguri, festivaluri, evenimente educaționale sau comunitare.

Timișoara are nevoie de un astfel de spațiu pentru a putea susține o viață publică activă, pentru a atrage evenimente de anvergură și pentru a oferi un cadru demn atât sportului, cât și culturii. Asemenea stadioanelor din București sau a altor facilități sportive construite în ultimii zece ani în țară, și Timișoara are nevoie de un astfel de centru multifuncțional pentru a rămâne competitivă, relevantă și atractivă. Pentru locuitori, pentru investitori și pentru turiști, deopotrivă.

O investiție justificată și care poate fi suportată

Argumentele pe care le putem aduce pentru continuarea finanțării sunt solide și nu pot fi ignorate. Proiectul este unul matur, deja demarat prin demolarea stadionului vechi, care a început în februarie 2025, în baza unei documentații aprobate și a unui cadru instituțional clar. Suspendarea care pare să intervină acum lasă orașul cu un teren viran, un gol fizic și simbolic într-un loc care altă dată era plin de viață și care aduna comunitatea în jurul unui simbol.

Din punct de vedere bugetar, investiția este sustenabilă, chiar și în condițiile economice dificile din prezent. Mai ales că aceste dificultăți nu pot fi puse pe seama Timișului, care și-a plătit la timp și integral toate obligațiile către bugetul de stat. Nu noi am generat deficitul, dar suntem printre primii care simt efectele lui, o situație care, din păcate, a devenit recurentă în relația dintre regiunea noastră și decidenții centrali.

România estimează pentru 2025 cheltuieli totale de peste 135 miliarde de euro, dintre care aproape 27 miliarde de euro, peste 7% din PIB, sunt dedicate investițiilor publice. În acest context, finanțarea unei infrastructuri strategice cu un cost multianual relativ redus poate fi ușor integrată fără presiuni reale asupra bugetului general consolidat. În plus, autoritățile județene și-au exprimat disponibilitatea de a participa la finanțare cu o cotă parte, în funcție de forma finală a proiectului.

Există și alte instrumente care pot fi activate, parteneriate public-private sau chiar emisiuni de obligațiuni municipale, mecanisme care pot reduce dependența de bugetul central și pot demonstra, încă o dată, că Timișoara este capabilă să-și ducă proiectele la capăt prin forțe proprii, așa cum a făcut de atâtea ori în trecut.

Concluzii

Timișoara nu cere favoruri sau tratament preferențial. Dar nu mai putem fi lăsați în afara investițiilor strategice în sport. Avem un oraș activ, creativ, productiv, dar fără o infrastructură de bază pentru sport și cultură.

Vă solicităm, în mod responsabil și ferm, să reevaluați suspendarea finanțării pentru noul stadion principal al Timișoarei și să readuceți acest proiect pe lista de finanțare a Companiei Naționale de Investiții. Este un gest necesar pentru echilibru regional, pentru onorarea angajamentelor guvernamentale și pentru susținerea unui oraș și a unei regiuni care contribuie constant la dezvoltarea României.

Cu considerație,

Asociația Suporterilor Timișoreni Druckeria

Timișoara

01 iulie 2025″