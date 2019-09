AS Seceani caută revirimentul

După cinci înfrângeri consecutive suferite în campionat, care au dus la schimbarea antrenorului principal, Arafat Diab înlocuindu-l în această săptămână pe Cosmin Sîntean, AS Seceani speră să bifeze sâmbătă, în propriul fief, primul succes stagional şi chiar să predea „lanterna roşie”.

Adversară îi va fi Voinţa Maşloc, a 12-a clasată în ierarhia Ligii a IV-a Timiş.

Partida va începe la ora 17, se va disputa pe arena din Seceani şi va fi condusă de o brigadă alcătuită din Claudiu Gaitin (la centru), Alex-Gabriel Gherman şi Daniel Marian Radin (asistenţi).

Căpitanul gazdelor, Lucian Stoica, jucător cu o bogată experienţă competiţională, crede că schimbările produse recent vor aduce şocul necesar pentru ca el şi colegii săi să se poată bucura mâine de prima victorie din ediţia 2019-2020.

„După transferurile perfectate în această vară, când au fost aduşi jucători cu experienţă, plus cei care au mai rămas din lotul vechi, am crezut că vom face câteva puncte, nicidecum că vom fi pe ultimul loc. Din păcate, nu am putut să obţinem nici măcar un punct în primele cinci etape, de aceea s-a ajuns la schimbări radicale, de la antrenor până la jucători. În obţinerea rezultatelor slabe a contat şi lipsa de pregătire. Deşi am fost prima echipă care a strâns rândurile, băieţii nu prea au venit la antrenamente, o singură dată ne-am strâns zece, în rest am fost câte trei-patru”, ne-a declarat, astăzi, Lucian Stoica.

Experimentatul atacant care a mai evoluat la ASO Deta, Voinţa Maşloc, ACS Dumbrăviţa, CSM Lugoj, Mama Mia Becicherecu Mic, Voinţa Lupac şi ACS Recaş are doar cuvinte de laudă la adresa noului antrenor principal, Arafat Diab: „S-au schimbat lucrurile, a venit un antrenor nou. Diab Arafat va schimba faţa acestei echipe! Cred că locul actual nu reprezintă adevăratul potenţial al formaţiei noastre. Diab va aduce prospeţime şi va da culoare. Am încredere în el, este un antrenor tânăr, de perspectivă, care îşi doreşte să facă performanţă. Este un profesionist desăvârşit, pregăteşte bine meciurile, sunt convins că va avea rezultate bune”.

Vârful din Lugoj ne-a vorbit şi despre Voinţa Maşloc, adversara de sâmbătă a grupării AS Seceani: „Echipa din Maşloc este una agresivă, cu fotbalişti experimentaţi, cărora nu le este frică de joc, bagă piciorul. Dar cred că au punctele lor slabe şi mai cred că putem profita de ele pentru a aduce primele puncte în clasament. Cu noile achiziţii, făcute pe ultima sută de metri, şi cu noul antrenor eu zic că vom schimba faţa acestei echipe. Suntem cu salariile la zi, jucăm şi pe prime, avem toate condiţiile. Cei din conducere fac eforturi pentru a duce echipa în primele zece ale campionatului. Mulţi zic deja că vin la Seceani să bată fără nici o emoţie, dar lucrurile se vor schimba, nu vor mai vorbi aşa de noi”.