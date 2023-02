”Aș dori să-i mulțumesc în mod special bărbatului cu casca roșie” – mesajul de mulțumire al fratelui uneia dintre victimele salvate de echipa de sprijin din România, în Turcia!

Un mesaj postat pe pagina de Facebook a Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU) i-a impresionat pe salvatorii români.

Mesajul este adresat uneia dintre echipele de sprijin din România, aflate în Turcia, care a luptat pentru a salva o familie, mamă, tată și copil, în urma tragicului eveniment produs în data de 6 februarie.

”Sunt fratele tatălui care a fost salvat împreună cu soția sa de echipa României. Vă mulțumesc din toată inima pentru că ați răspuns rugăminților mele și pentru că mi-ați salvat fratele și soția. Ați fost puternici și ați tratat situația foarte profesional.

Aș dori să-i mulțumesc în mod special bărbatului cu casca roșie. A fost foarte răbdător cu mine și m-a ținut la curent cu toate actualizările și detaliile și m-a îmbrățișat când s-a finalizat salvarea fratelui meu și a soției sale.

A fost profund îndurerat și trist pentru pierderea copilului. Vă mulțumesc și vă mulțumesc pentru atitudinea dumneavoastră umanitară. Vă sunt dator toată viața”, este textul trimis de fratele uneia dintre victimele salvate de echipa de români.

Cine este “bărbatul cu casca roșie”

Bărbatul cu “cască roșie” despre care se amintește este colegul nostru din DSU, ofițer de presă în această misiune de sprijin în Turcia, locotenent Bogdan Toma.

Luând legătura cu al nostru coleg Bogdan, pentru a afla mai multe informații legate de acest caz, povestea a devenit și mai emoționantă.

În prima zi de misiune, când salvatorii români au reușit să scoată de sub dărâmături tânăra familie, Bogdan a putut pentru câteva momente să vorbească cu una dintre victimele acestei tragedii, care a cutremurat o lume întreagă.

Familia este de origine siriană, stabilită în Turcia, iar pentru bărbatul salvat, legătura cu țara noastră nu era una străină, din contră. Acesta fusese chiar în urmă cu câteva săptămâni, înainte de cutremur, în România.

Și asta nu este tot, bărbatul lucrează pentru o asociație, care are ca scop principal de activitate, sprijinirea și salvarea copiilor vulnerabili, prin acțiuni umanitare.

Este o lecție profundă de viață, din care cu toții avem ceva de învățat.

Pentru fratele bărbatului salvat și a soției acestuia de echipa de sprijin din România, avem un mesaj:

“Thank you for the beautiful and touching words!

Once again, we want to express our deepest regret for your loss.

It is a mission that we will never forget! May God give you light and hope for the future! “, transmit reprezentanții DSU

Foto: Fb/Departamentul pentru Situații de Urgență