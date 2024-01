Anunț licitație – Presă mobilă Forte de turnare betoane, bolțari

Ministerul Finanţelor

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice TIMIŞOARA

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Timiş

Serviciul Fiscal Municipal Lugoj

Jud. Timiş, Mun. Lugoj, Str. Alexandru Astalas nr.2

Dosar de executare nr.10096

Nr. 968-18 din 15.01.2024

ANUNT PRIVIND VÂNZAREA BUNURILOR MOBILE

In temeiul prevederilor art.250 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, va facem cunoscut ca in ziua de 14, luna februarie, anul 2024 , ora 11.00, in Lugoj str.Al. Astalas nr.1-3 jud Timis cod 305500 sediu SFM Lugoj camera 227 se vor vinde la licitatie, urmatoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului NOVA NIKTIM S.R.L., licitatia a treia: