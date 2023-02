Anunț licitație – bunuri mobile

D.G.R.F.P. Timişoara prin intermediul A.J.F.P. Timiş organizeazã in data de 20.02.2023 ora 14.00 in localitatea Timişoara, str. Ghe.Lazar, nr. 9 B, AMFITEATRU licitaţia urmatoarelor bunuri mobile proprietate a S.C. MOBTIM PREM S.R.L-D cu domiciliul fiscal in Timişoara, judeţ Timis, str. Steaua, nr. 43, cod de identificare fiscală 37504945.

Conform anunţului de vânzare nr. 1865/31.01.2023 – licitatia a IV a

MAŞINĂ PENTRU APLICAREA AUTOMATĂ A FOLIEIDE CANT – la preţul de 40.534 lei + TVA.

SISTEM PROFESIONAL STAŢIONAR DE EXHAUSTARE – la preţul de 3.506 lei + TVA .

MASINĂ DE GĂURIT – la preţul de 10.681 lei + TVA .

COMPRESOR SCHNEIDER – la preţul de 4.327 lei + TVA .

Informaţii detaliate se regăsesc pe site ANAF -Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timişoara la secţiunea licitaţii si anunţuri -valorificări prin licitaţie a bunurilor sechestrate.

LINK:https://static.anaf.ro/static/2/Timisoara/20230201105655_2865-16_1865_mobtim_prem_.pdf

Pentru informaţii suplimentare, vă puteţi adresa la sediul nostru din Timisoara, str. Gheorghe Lazar, nr. 9B, cam. 107, et. I, sau la numărul de telefon 0256/259.410 .