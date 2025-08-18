Anunț licitație – bunuri imobile

Ministerul Finanţelor

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice TIMIŞOARA

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Timiş

Unitatea Fiscală Municipală Lugoj

Jud. Timiş, Mun. Lugoj, Str. Alexandru Astalas nr.

Dosar de executare nr.

Nr. 5897-13/ 07.08.2025

ANUNT PRIVIND VÂNZAREA

BUNURILOR IMOBILE/ ANSAMBLULUI DE BUNURI IMOBILE

In temeiul prevederilor art.250 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, va facem cunoscut ca in ziua de 03, luna septembrie, anul 2025 , ora 12.00, in Mun.Lugoj, str.Al Astalas nr.1-3, cam 227 se vor vinde la licitatie, urmatoarele bunuri imobile, proprietate a debitorului CALDARAS IONEL-GRAŢIAN, a doua licitatie:

B Teren care nu este aferent cladirii/partii de cladire/ansamblului de cladiri

Teren construibil -, cota de 1/1 împreună cu sotia asupra teren intravilan în suprafată de 1805 mp în localitatea Herendesti + casă în suprafată de 62 mp evidentiate în CF 407566 a localitătii Victor Vlad Delamarina , stare uzura: normală, semne particulare: nu , situat in Herendesti, pret de evaluare 148425 lei (exclusiv TVA*)), grevate de urmatoarele sarcini reale si privilegii, dupa caz:

Creditor Sarcini Nu se cunosc.

*) In conformitate cu prevederile titlului VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, operatiunea este neimpozabila.

Invitam pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri sa instiinteze despre aceasta organul de executare, inainte de data stabilita pentru vanzare.

Cei interesati in cumpararea bunurilor sunt invitati sa se prezinte la termenul de vanzare la locul fixat in acest scop si pana la acel termen sa prezinte oferte de cumparare.

Pentru participarea la licitatie ofertantii depun, cu cel puţin o zi inainte de data licitatiei, urmatoarele documente:

a) oferta de cumparare;

b) dovada platii taxei de participare sau a constituirii garantiei sub forma scrisorii de garantie, reprezentand 10% din pretul de pornire a licitatiei. Plata taxei se va efectua în contul IBAN RO97TREZ623506701XXXXXXX, beneficiar Unitatea Fiscală Municipală Lugoj, cod de identificare fiscala 4250646, deschis la Trezorerie Municipiul Lugoj, utilizand numarul de evidenta a platii 83530022500000000000145;

c) împuternicirea persoanei care il reprezinta pe ofertant;

d) pentru persoanele juridice romane, copie de pe certificatul unic de inregistrare eliberat de oficiul registrului comertului;

e) pentru persoanele juridice straine, actul de inmatriculare tradus in limba romana;

f) pentru persoanele fizice romane, copie de pe actul de identitate;

g) pentru persoanele fizice straine, copie de pe actul de identitate/pasaport;

h) declaratia pe proprie raspundere a ofertantului prin care certifica faptul ca nu este persoana interpusa cu debitorul.

Cumparatorului ii revine obligatia de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi obligatiile de mediu, obligatiile de

conservare a patrimoniului national sau altele asemenea, respectiv: nu sunt

Alte informatii de interes pentru cumparator, dupa caz:

Pentru informatii suplimentare va puteti adresa la sediul nostru sau la numarul de telefon 0256351673