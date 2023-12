Anul care vine va fi cum… ni-l vom face noi!

Iată, vine și 2024, un an bisect, an olimpic, an (să nu uităm) de patru ori electoral.

Al 35-lea de la Revoluția din Decembrie, al 2.777-lea de la fondarea Romei, al 7.531-lea de la facerea lumii, după cum credeau cei din vechime.

În timp ce gospodinele și șefii de sală sunt preocupate /preocupați să pregătească masa de Revelion, iar primăriile să deconteze în grabă ultimii bani primiți de la bugetul de stat sau din fondurile zise europene, profeții – deopotrivă cei tradiționali (astrologii și clarvăzătorii cu dioptrii cât ale orbului care-a găsit Brăila) și cei tehnocrați (meteorologii, bancherii, politologii, influencerii și acele personaje uitate pe scaunele din studiourile TV despre care nimeni, nici măcar ei înșiși, nu știe să spună la ce se pricep) – au dat deja drumul la producția de viziuni despre viitorul imediat.

Aflăm astfel, de la vizionarii tehnocrați, că, la primăvară, vor fi inundații dacă ninge sau dacă vecinul de la etaj uită robinetul deschis.

Că euro va sări peste cinci lei, iar inflația va mai lua o pauză – sau invers. Că va fi o luptă pentru pace de nu va rămâne piatră pe piatră. Că vom intra în Spațiul Schengen cu metrourile.

Că va fi, în sfârșit, destructurată mafia falsificatorilor de bragă. Că cei care vor lua mai multe procente în alegeri ar putea să formeze următorul guvern.

Că o să ne trezim pe cap cu cei patru cavaleri ai apocalipsurilor (opoziția) și o să fim racordați la țevile de lapte și miere, evident cu finanțare din Programul național de redresare și reziliență (puterea).

Pe scurt, ca dacă nu va fi rău, va fi bine. Mai lipsiți de imaginație (deh, o cere tradiția), astrologii ne informează că astrele mai întâi ne vor zâmbi și apoi se vor prăpădi de râs, că Baba Vanga a profețit viceversa decât Nostradamus, că stratul prea gros de zaț a compromis ghicitul în cafea, că la analiza numerologică a ieșit cu virgulă și că dacă încerci să vezi cum va fi anul viitor în calendarul de ceapă îți vor da lacrimile.

Cum va fi, totuși, anul 2024?

Răspunsul nu e greu de dat: va fi cum ni-l vom face noi. Soarta ne va da de toate și chiar ceva pe deasupra. Dacă nu se va face rapița, vor fi prune din belșug.

Când va ploua prea mult vom avea producție hidroelectrică bună, când va fi secetă va crește recolta de kilowați pe hectar de panouri fotovoltaice.

Dacă scade leul, crește exportul, dacă crește leul, cumpărăm și noi mai mult. Dacă urnele îi aduc la putere pe unii, ceilalți vor putea da sfaturi înțelepte din băncile Opoziției. Vestea bună este că va fi ca întotdeauna.

Vestea rea este că va fi… tot ca întotdeauna. Depinde de fiecare dintre noi, într-o oarecare măsură, ce luăm din viață.

Depinde și de societate în ansamblul ei, tot într-o oarecare măsură, depinde și de natură, așijderea.

Este firesc să avem, acum, în prag de An Nou, și temeri, și speranțe: dar a le exacerba pe unele sau pe celelalte ar dăuna grav sănătății.

Vom trăi și vom vedea: iar dacă nu ne vom limita să privim, va fi puțin mai bine.

La mulți ani, români!