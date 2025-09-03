Amendă 40.000 de lei și mașina confiscată. Doi bărbați au fost prinși, la Timișoara, abandonând gunoi pe domeniul public

Dup ă mai multe ore de p â nd ă, lucrători de la salubrizare și polițiști locali au reușit să prindă î n flagrant doi indivizi care au aruncat gunoi pe domeniul public, la Timi șoara.

Bărbații s-au ales cu amendă de 40.000 de lei, iar autoutilitara le-a fost confiscată.

Mai mult, au la dispoziție trei zile să adune gunoiul, altfel vor fi amendați din nou, a anunțat primarul Dominic Fritz.

Sursa foto: Facebook / Dominic Fritz