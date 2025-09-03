Amendă 40.000 de lei și mașina confiscată. Doi bărbați au fost prinși, la Timișoara, abandonând gunoi pe domeniul public

Eveniment
Publicat în de Renaşterea bănăţeană
Fără comentarii
După mai multe ore de pândă, lucrători de la salubrizare și polițiști locali au reușit să prindă în flagrant doi indivizi care au aruncat gunoi pe domeniul public, la Timișoara.

Bărbații s-au ales cu amendă de 40.000 de lei, iar autoutilitara le-a fost confiscată.

Mai mult, au la dispoziție trei zile să adune gunoiul, altfel vor fi amendați din nou, a anunțat primarul Dominic Fritz.

Sursa foto: Facebook / Dominic Fritz

