„Am văzut că a picat un copac”. 3 maşini, distruse dintr-o singură lovitură. Un arbore s-a prăbuşit din senin în vestul țării

„Am văzut că a picat un copac”. Trei maşini, distruse dintr-o singură lovitură. Un arbore s-a prăbuşit din senin, la Deva

Atenţie, cad copaci! Aşa ar putea suna un avertisment pentru cei care ies la plimbare pe Dealul Cetăţii, din Deva.

Un arbore masiv a căzut din senin, ieri după amiază, lângă parcul central din municipiu. Trei maşini aflate într-o parcare din zonă au fost avariate. Din fericire, nimeni nu trecea pe acolo în acele momente.

Incidentul s-a petrecut în jurul orei 18.00, când zona este de obicei plină de oameni ieşiţi la plimbare sau de copii ce ies la joacă.

Nimeni nu-şi explică ce s-a întâmplat, mai ales că nu bătea deloc vântul. Proprietarii maşinilor povestesc că au auzit doar zgomotul puternic.

Maşini avariate de un arbore căzut din senin

Păgubit: Am ieşit în parc cu copii şi am auzit o bubuitură foarte puternică. Am văzut că a picat un copac, pe 3 maşini, dintre care una era a noastră. Mulţumim lui Dumnezeu că n-a fost mai rău şi că n-am fost noi aici, sau copii, doamne fereşte.

Alţii spun că nu este pentru prima dată când în zonă se prăbuşesc copaci, conform observatornews.ro.

Martor: Eu parchez pe partea cealaltă tocmai în ideea că ştiu că s-au întâmplat de multe ori situaţii de genul ăsta şi atunci nu venim aici. Tocmai de aia avem autorităţi publice locale, care ar trebui să se ocupe de chestia asta. Chiar îmi puneam întrebarea, cine le va plăti paguba acestor oameni?

Cei de la Serviciul Public de Întreţinere şi Gospodărire Municipală ridică neputincioşi din umeri.

Irinel Faur – director SPIGM Deva: Arborele care a căzut este într-o arie protejată, sit Natura 2000.

O zonă în care, noi, ca administraţie, nu putem interveni. Acest arbore a fost în plină vegetaţie, a fost sănătos. Nu ştim motivele care au stat la baza acestui incident.