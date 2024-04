Alin Nica va candida pentru Forța Dreptei la încă un mandat la CJ Timiș

Președintele încă în funcție al Consiliului Județean Timiș, Alin Nica, a susținut marți, 2 aprilie 2024, o conferință de presă împreună cu Ludovic Orban, președinte al formațiunii liberale Forța Dreptei, ruptă din PNL.

Ludovic Orban și Alin Nica au programat declarații comune, iar fostul președinte al PNL Timiș va candida pentru un nou mandat sub sigla Alianța Dreapta Unită, din partea Forței Dreptei.

„Am avut o perioadă de reflecție. M-am consultat cu colegi primari, tineri, oameni simpli. Toți mi-au cerut să mă lupt pentru Timiș și liberalismul de aici. Acum trebuie să luptăm până la capăt pentru Dreapta românească aici, în Timiș. Nu putem să ne întoarcem pe vremea comuniștilor și să avem doar un singur candidat în persoana domnului Simonis.

Am hotărât să candidez la Consiliul Județean Timiș din partea Forței Drepte. A fost o decizie extrem de grea, dar nu am avut de ales întrucât Ciucă și Bode l-au făcut pe Simonis călăul PNL Timiș.

Filiala PNL a fost dată gratis PSD. Munca a sute de primari și aleși locali a fost pusă la gunoi pentru a satisface interesele personale de la PSD. Am refuzat să iau parte la șmecherii electorale și să le fiu fidel celor care mi-au dat votul în urmă cu patru ani”, a declarat, marți, Alin Nica.

El a mai spus că i se vor alătura mai mulți primari din județ, unii trecând la noua formațiune, iar alții îl vor susține deși rămân în PNL, dar Nica nu a dorit să spună câți primari și nici să îi nominalizeze, pentru ca liberalii și social-democrații să nu pună presiune pe aceștia sau să încerce să îi racoleze în PSD.

Pentru Forța Dreptei și pentru Ludovic Orban, cât și pentru Alianța Dreapta Unită, candidatura lui Nica este o lovitură de imagine dar și șansa de a câștiga președinția CJ Timiș, împotriva candidatului PSD, care ar putea fi Alfred Simonis sau un alt lider social-democrat timișean.

Asta, în condițiile în care, în toate sondajele realizate în ultimele luni, Alin Nica este cotat ca fiind candidatul cu cele mai mari șanse de victorie.

Ludovic Orban a ținut să puncteze că cei din formațiunea sa sunt veritabilii liberali, care nu au făcut compromisul de a se asocia cu PSD și a comparat excluderea lui Nica din PNL cu o lovitură de stat militară.

„Îi urez bun venit acasă lui Alin Nica. Noi suntem liberali, Alin Nica este liberal și împreună vom reuși să împiedicăm tentativa PSD de a pune mâna pe acest județ simbolic. Timișoara este primul oraș eliberat de dictatura comunistă. Din păcate, o juntă militară a fost impusă în fruntea PNL, iar aceasta ucide pas cu pas orice urmă de liberalism și de democrație în PNL.

Noi, cei din Forța Dreptei, suntem liberalii care nu ne-am predat PSD, nu am făcut niciun pas în spate, nu am cedat la niciun fel de amenințare, chiar și când artileria grea a țintit spre noi. Am convingerea că Alin Nica este un candidat redutabil”, a spus, marți, la Timișoara, Ludovic Orban, președintele la nivel național al partidului Forța Dreptei.

Tot marți, 2 aprilie, la o oră după anunțul comun făcut de Nica și Orban, UST Timiș a ieșit cu un comunicat cel puțin hilar, prin care încearcă să impună regulile și terenul de joc pentru a stabili candidatul comun la funcția de președinte al CJ Timiș, împreună cu Forța Dreptei și PMP.

Nica ar putea fi urmat de 20-25 de primari liberali în noua construcție, în timp ce PMP are în județ 4 primari, iar USR are tot 4, dacă îl luăm în considerare și pe primarul Timișoarei, Dominic Fritz.

Chiar dacă Nica e locomotiva noii alianțe la nivel de județ, USR Timiș a hotărât ca miercuri, 3 aprilie 2024, să demareze negocierile în Alianța Dreapta Unită pentru candidatul la președinția CJ Timiș.

Așa că, “reprezentanții USR, Forța Dreptei și PMP vor începe negocierile pentru desemnarea candidatului Alianței Dreapta Unită la președinția Consiliului Județean TImiș și asupra proiectului comun pentru transformarea Timișoarei și Timișului în principalul pol de dezvoltare al României”, după cum încearcă să dea tonul cei de la USR.

La negocieri vor participa Dominic Fritz, primarul Timișoarei și președintele USR Timiș, Alin Nica, președintele Consiliului Județean, desemnat candidat pentru un nou mandat de către Forța Dreptei și Ligia Dugulescu, președinta PMP Timiș, aripa Tomac.