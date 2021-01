Alexandru Rafila, adevărul despre numărul mic de cazuri raportate. Ce se întâmplă, de fapt, în spitale: „E ceva care nu se leagă”

Medicul Alexandru Rafila trage un semnal de alarmă cu privire la numărul de raportări zilnice ale infectărilor cu Covid-19. În ciuda unei așa zise scăderi, medicul dezvăluie că numărul pacienților din Terapie Intensivă este îngrijorător de mare, similar cu perioada în care în România erau raportate 10.000 de cazuri zilnic. Cu această ocazie, reprezentantul României la OMS aduce în fața cetățenilor adevărată problemă a țării în fața pandemiei.

Medicul Alexandru Rafila este una dintre figurile reprezentative în lupta anti-Covid-19, iar informațiile transmise de acesta sunt extrem de valoroase. Aflat atât în spital, printre pacienți, cât și în cercuri cu putere decisivă pentru sănătatea publică, renumitul profesor a pus cap la cap niște informații, iar mai apoi a dat de știre în țară.

Din păcate, în urmă cu puțin timp, medicul a transmis că există niște lucruri care nu se potrivesc. Pe de-o parte, informațiile primite din partea autorităților arată că pandemia de Covid-19 este ținută sub control, iar pe de altă parte, realitatea din spitale spune altceva. În România, lumea are foarte multe opinii, foarte multe păreri, dar ele trebuie bazate pe dovezi. Or, în cazul nostru, dovezile sunt reprezentate de numărul de cazuri noi, de răspândirea lor şi de evoluţii previzibile”, a spus acesta.

Numărul testelor efectuate în România, insuficient pentru a opri pandemia

Profesorul Alexandru Rafila a dezvăluit fără rețineri că numărul extrem de mic al cazurilor Covid-19 raportate la ora 13:00 îl pune pe gânduri. Acesta exclude posibilitatea unei astfel de realități, atâta vreme cât Terapiile Intensive numără peste 1000 de pacienți în stare gravă.

Medicul trage atenția asupra unei testări insuficiente sau a unei strategii total greșite, astfel că realitatea declarată în acte este total diferită față de ce se întâmplă cu adevărat în România, cifrele creând doar o impresie falsă.

“Or, eu am văzut că în ultimele două zile am avut 1.500 de cazuri, 1.800 de cazuri, deci numere extrem de mici care pe mine m-au pus pe gânduri, mai ales că aceste cifre, acest număr de cazuri, nu se corelează cu o scădere semnificativă a cazurilor de la terapie intensivă.

Adică noi am avut în jur de 1.100-1.200 de cazuri la terapie intensivă când aveam 10.000 de cazuri pe zi, acum avem o medie de două mii şi ceva – trei mii de cazuri pe zi cel mult, deci de trei-patru ori mai puţin, şi avem o mie – o mie o sută de cazuri la terapie intensivă.

E ceva care nu se leagă şi ceea ce nu se leagă în mod evident este incapacitatea de a testa sau de a stabili o strategie de testare care să ne dea o imagine apropiată de realitate”, a afirmat prof. Alexandru Rafila.

sursa: playtech.ro