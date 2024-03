Alba-neagra cu șefia PNL Timiș, după ce doar 13 primari au venit la întâlnirea cu președintele PNL, Nicolae Ciucă

Lovitură de teatru și schimbare de roluri, la doar 3 zile după ce Vasile Blaga a fost impus ca președinte interimar la organizația PNL Timiș. Vineri, 29 martie 2024, după inaugurarea noului terminal de plecări al Aeroportului Timișoara, la care au participat și premierul Marcel Ciolacu și președintele Senatului, Nicolae Ciucă, care este președinte național al PNL.

După vizita la aeroport, Ciucă avea programată o întâlnire cu cei 46 de primari liberali din Timiș, însă au lipsit la apel 33 de primari din cei 46 pe care PNL îi are în județ. Ceea ce l-a enervat atât pe Ciucă, dar și pe Blaga. Motiv pentru care Nicolae Ciucă a decis să îl schimbe pe Blaga cu europarlamentarul Cristian Bușoi, inițial propus pentru președinția interimară a organizației PNL Timișoara. Doar că în mai puțin de 2 ore și 20 de minute… s-a răzgândit.

Surse din partid spun că Blaga a vrut să renunțe de bună voie și și-a anunțat singur retragerea din funcția temporară.

„Le-am spus liberalilor din PNL Timiș cu care m-am întâlnit azi că Timișoara este simbolul dreptei și epicentrul democrației din România. Fiind unul dintre orașele mari ale țării, contează mult pentru PNL să obțină un scor bun la Timișoara. De aceea, această filială are nevoie de unitate și solidaritate. Am încredere că președintele interimar Cristian Bușoi – om de partid și europarlamentar cu experiență – va gestiona cu înțelepciune situația de aici”, a anunțat pe Facebook Nicolae Ciucă, după întâlnirea eșuată a Consiliului Director Județean. Au existat două variante de postare care îl dădeau pe Bușoi președinte de filială, prima la ora 16:58 și a doua la ora 17:45.

Ulterior, văzând reacțiile din presă, dar și ale primarilor, precum și reacția altor lideri de filiale din țară, consilierii lui Ciucă, care îi fac postările pe Facebook, au modificat textul inițial și l-au repus pe Vasile Blaga în funcția de președinte al filialei Timiș. “Am încredere că președintele interimar PNL Timiș, Vasile Blaga, și președintele interimar al organizației municipale Timișoara, Cristian Bușoi – oameni de partid și europarlamentari cu experiență – vor gestiona cu înțelepciune situația de aici”, apare în a treia variantă a postării lui Nicolae Ciucă pe Facebook, la ora 19:22, care a rămas ca finală.

La această a treia încercare, din 29 martie, au venit doar 13 primari liberali timișeni, chiar dacă a fost vorba de o întâlnire de gradul zero, cu președintele național al partidului.

“Au fost invitați toți primarii, dar nu au mers decât 13 primari din 46. Ciucă a fost supărat de lipsa de organizare a lui Blaga, iar Blaga, sesizând pericolul, a zis că mai bine pleacă decât să-și asume eșecul de la alegerile următoare. Au plecat deja mai multe organizații la PSD, unde aveam șanse să câștigăm și să batem primarul PSD pentru că acele organizații au fost momite de Alfred Simonis (președintele PSD Timiș – n.r.) să candideze din partea PSD și să fie candidați unici. Așa este cazul la Orțișoara, la Sânpetru Mare, la Margina și probabil vor fi și altele.

Blaga nu cunoaște județul, pierdeam alegerile mai mult ca sigur. Nu îi cunoștea pe primari. Când s a ridicat un primar să vorbească, Blaga l-a întrebat cine este și a început să caute pe listă, nu cunoștea că era primarul de la Satchinez. E vraiște totală în organizație. Primarul din Bucovăț tocmai a plecat la PSD. El a venit alături de noi, atâta timp cât a fost Alin Nica președinte. Ne-a spus că dacă nu mai e Nica, el nu mai are ce căuta în PNL. Noi am fost la București, unde domnii Ciucă și Bode nu au vrut să stea de vorbă cu noi. Acum să vină ei la noi în sate și orașe dacă vor să stea de vorbă cu noi și cu alegătorii”, ne-a declarat, sub protecția anonimatului, unul dintre liderii locali PNL, prezenți la cele trei întâlniri din ultimele tei zile.

Vă reamintim că primul apel de adunare a primarilor din teritoriu s-a făcut pentru seara zilei de miercuri, 27 martie, însă mai puțin de 20 de edili liberali s-au prezentat la întâlnirea de tatonare, prima după demiterea lui Alin Nica de la „Județ” și a lui Cosmin Tabără de la „Municipiu”. Apoi, la ședința oficială de joi, 28 martie, de la Timișoara, au fost prezenți, pe lângă Blaga și Bușoi, doar 15 primari de orașe și comune unde PNL a câștigat alegerile în 2020, dintr-un total de 46 de edili liberali timișeni.

Rămâne de văzut în ce măsură vor reuși europarlamentarii Vasile Blaga și Cristian Bușoi să resusciteze organizația județeană a PNL Timiș, după ce aproximativ 30 de primari au ieșit în stradă, la Timișoara, pe 22 martie, alături de fostul lider liberal timișean, Alin Nica, și și-au exprimat clar dezaprobarea față de decizia conducerii centrale a PNL, de a candida pe liste comune cu PSD, în Timișoara și în județul Timiș.

Nemulțumirile persistă și mulți dintre primari cer fie să se organizeze alegeri în filială, dar cu candidați acceptați de ei, fie l-ar putea urma pe Alin Nica, care este în negocieri avansate cu conducerea celor de la Forța Dreptei, respectiv cu Ludovic Orban și cu ceilalți șefi de partide din Alianța Dreapta Unită.

Poate părea un detaliu nesemnificativ, dar la inaugurarea noului terminal de plecări “Schengen” al aeroportului timișorean au fost prezenți atât primarul Timișoarei, Dominic Fritz, cât și președintele CJ Timiș, Alin Nica, ambii purtând peste sacou cocarda tricoloră folosită la evenimente oficiale.

Pe Fritz l-a salutat Marcel Ciolacu și la bătut pe umăr cu mâna stângă, în timp ce pe Alin Nica l-a bătut pe umăr, cu mâna dreaptă, chiar fostul său șef de partid, Nicolae Ciucă. Pentru cei inițiați în gestică și limbajul corpului, și acest lucru înseamnă ceva…

Pe de altă parte, la inaugurarea noii investiții aeroportuare au luat cuvântul mai mulți oficiali, însă Nica și Fritz nu au fost invitați la microfon, gest observat atât de politicienii prezenți, cât și de zecile de ziariști și personalități prezente la inaugurare.