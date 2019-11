Alb-violeţii de pe semicerc, misiune facilă în Cupa României

Deţinătoarea Cupei României la handbal masculin, SCM Politehnica Timişoara, va întâlni o echipă din liga a doua în optimile de finală ale actualei ediții.

Alb-violeții vor juca pe terenul grupării CSU Pitești, ocupanta locului al treilea în seria zonală B.

Întâlnirea va fi în manșă unică pe 8 decembrie.

Celelalte meciuri din optimile de finală sunt următoarele: Dinamo București – Dunărea Călărași, CSM Focșani – Potaissa Turda, Minaur Baia Mare – CSM Bacău, CSM Făgăraș – Dobrogea Sud Constanţa, HC Buzău – CSM Sighișoara, CSM Alexandria – Brâncuși Târgu Jiu, Universitatea Cluj – Magnum Botoșani.

Tehnicianul polist Pero Milosevici a comentat rezultatul tragerii la sorți din Cupa României, adăugând şi câteva idei înaintea jocului programat mâine, de la ora 18,25, la sala „Constantin Jude”, în Liga Zimbrilor, împotriva formaţiei Dunărea Călăraşi.

„Da, am avut noroc ca alte câteva echipe și spre deosebire de alte prim-divizionare, care trebuie să joace între ele. Singurul lucru mai puțin convenabil este că trebuie să facem o deplasare între două meciuri de campionat într-o singură săptămână (n.r. – meciul va fi între ultima etapă din tur, acasă cu CSM Bacău, și prima rundă din retur, cu Steaua București). Deocamdată ne concentrăm pe meciul din Liga Națională, de mâine, contra celor de la Dunărea Călărași, o echipă puternică și incomodă. Ne confruntăm cu o problemă medicală importantă – accidentarea lui Marius Sadoveac, care are o ruptură a mușchiului aductor, afecțiune ce-l ține deoparte vreme de două sau trei săptămâni. Spun că este o absență însemnată deoarece e unul din principalii noștri aruncători de la 9 metri, iar pe postul lui nu avem alternativa unui jucător de mână stângă, pentru că ne aducem aminte de plecarea lui Orbovic din startul sezonului. Va fi nevoie să ne concentrăm și să facem aceleași prestații bune ca în jocurile de acasă cu Olympiakos (din Cupa EHF) și cu CSM Focșani (din campionat) când am fost privați, de asemenea, de contribuția lui Sadoveac. Ceilalți băieți sunt bine, cu fiecare zi ce trece Tcaciuc progresează în pregătire. Pentru meciul cu Călărași, trebuie să fim capabili să evoluăm la un nivel ridicat pe tot parcursul minutelor; avem nevoie de apărare bună, de contraatac eficient și de o repliere rapidă. Sunt sigur, că băieții vor da totul pentru a câștiga această întâlnire”, a precizat Pero Milosevici.