Administratorul ștrandului Termal: “Luni, primarul vine să se maimuțărească la gard, iar eu pierd ani de muncă și milioane de euro investite”

Situație inedită în telenovela retrocedării terenurilor de pe malul Begăi: administratorul ștrandului ZHH Termal vrea să îl predea imediat Primăriei, însă aceasta amână preluare de aproape două luni.

În luna ianuarie 2024, un executor judecătoresc împuternicit de Primăria Timișoara a fost la baza de agrement ZHH Termal, pentru a-l anunța pe administratorul și asociat unic al firmei ce are baza în chirie, că trebuie să evacueze locația.

Husam Hajjar, patronul firmei GPG Company SRL, s-a oferit să elibereze imediat baza, inclusiv cu toate investițiile și bunurile existente. Partea incredibilă este că, deși primarul Dominic Fritz clamează de aproape un an că “redă timișorenilor patrimoniul Timișoarei”, în cazul Termal, după 6 săptămâni de când administratorul ștrandului s-a oferit să elibereze și să predea Primăriei amplasamentul, administrația Fritz nu a făcut niciun demers.

Acțiunea “evacuarea de luni”, devoalată

Administrația Fritz pregătește un nou film artistic cu evacuări în forță și revendicări de terenuri, pentru ziua de luni, 4 martie 2024, deși mai există un nou termen de judecată, la data de 20 martie 2024, pentru suspendarea executării ordinului de evacuare.

Lunea viitoare, la acțiune ar trebui să participe și lichidatorul judiciar Marius Cîrceie, ca reprezentant legal al societății comerciale, dar acesta nu va participa cât timp există un nou termen pe rolul instanței în privința evacuării.

“Dacă primăria vrea să facă evacuarea pe data de 4 martie, instanța de judecată ce va mai judeca pe data de 20 martie? În paralel, mai există pe rol un proces pentru intabularea clădirilor construite cu autorizație de construcție de către investitorul GPG Company SRL. Care este graba acestei acțiuni, dacă nu dorința de a mai punctat electoral încă o falsă victorie de campanie? Va veni din nou să își facă filmulețe și să se maimuțărească în față la Termal?”, a declarat Luiza Violeta Brăbece, consilier juridic al firmei care administrează ștrandul ZHH Termal.

Husam Hajjar s-a oferit să elibereze întregul complex, cu tot ceea ce există acolo: 2 bazine de înot pentru adulți, un bazin pentru copii, restaurant, sală de discotecă, bucătărie, dușuri, spații tehnice și curtea amenajată, de 8000 de metri pătrați.

A mai existat și o sală de fitness, dar ea a fost dărâmată accidental, în 2013, de către constructorii primăriei, care lucrau la pasajul subteran din intersecție. Și acum există un proces pe rol, prin care administratorul ștrandului ZHH speră să își recupereze pagubele pentru demolarea accidentală.

20 de ani de chirie și 7 milioane de euro investiți

În 2004, antreprenorul a preluat în chirie locația ștrandului Termal. În urmă unei discuții cu primarul de atunci, Gheorghe Ciuhandu, și cu Nicușor Miuț, director la Patrimoniu, au convenit asupra unui contract inițial pe 5 ani, cu condiția ca Husam Hajjar să investească în clădiri, teren și bazine și să le aducă la standarde europene. Chiria inițială a fost de 4000 de euro.

Ulterior, cei din primărie i-au promis patronului de la GPG Company SRL că va putea chiar cumpăra complexul de agrement, dacă aportul financiar va fi unul substanțial, mai ales că o astfel de investiție necesită ani de muncă și milioane de euro.

“În 2009, după o investiție de 7 milioane de euro, am primit autorizație de funcționare. Ștrandul a funcționat doar 2 săptămâni, după care am cerut la primărie prelungirea contractului de închiriere. Răspunsul a fost negativ, Nicușor Miuț spunându-mi că primarul Ciuhandu a decis că primăria are nevoie de locație”, a declarat Husam Hajjar.

Ulterior, ștrandul în care Hajjar a investit milioane de euro, a fost scos la licitație. Din acel moment, a început o serie de procese. Licitația a fost suspendată prin ordonanță președințială până la terminarea procesului privind recuperarea investiției. În total, au fost aproape 400 de dosare, iar costul pentru avocați s-a ridicat la aproape un milion de euro.

Un ștrand popular, atracție pentru concurență

Abandonat după 1989, Ștrandul Termal a prins viață după injecția de capital dintre 2004 și 2008. În fiecare an, mii de timișoreni veneau la Termal, singurul ștrand din oraș care avea și iluminare acvatică, astfel că se putea înota și noaptea.

Obiectivul a fost însă unul tentant pentru diverse grupuri de interese, care ar fi preluat astfel un ștrand ”la cheie”, cu toate dotările și utilitățile. Husam Hajjar povestește că de-a lungul anilor a primit și oferte dar și intimidări pentru a ceda ștrandul și chiar o sugestie de a da o mită de 500 de mii de euro, pentru a deveni proprietar asupra locației.

“Procesele nu sunt câștigate de către administrația Fritz, care își face reclamă gratuită inventând interlopi și mafioți imobiliari. Nici măcar nu sunt finalizate ori câștigate, respectiv cele pe care le-am menționat mai sus. Șefa serviciului juridic, Mihaela Dumitru, se prezenta la procese fără să știe măcar conținutul cauzei procesului și totuși primea câștig de cauză. Ceea ce ridică multe semne de întrebare. Și nu numai atât. Cum se explică faptul că Primăria Timișoara a câștigat un proces de 7,5 milioane de lei, reprezentând chiriile nedatorate, atâta timp cât firma nu avea un contract de închiriere, era cu un drept de retenție până la recuperarea sumei de 3,5 milioane de euro. Câte semne de întrebare se mai pot ridica?”, a mai spus declarat Luiza Violeta Brăbece, consilier juridic al firmei care administrează ștrandul ZHH Termal.

Ea se întreabă retoric, după ani de procese, cine sunt cu adevărat interlopii care au interesul de a pune mâna pe bazele de pe malul Begăi.