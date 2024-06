Administrațiile liberale reprezintă garanția dezvoltării Timișului.

Ionuț Stănușoiu, candidatul PNL la Primăria Ghiroda și primar în funcție, are în plan extinderea rețelei de apă și canal în Ghiroda și în Giarmata Vii – 60 de kilometri de rețea de canalizare și 25 de kilometri de rețea de apă. Stănușoiu va construi un centru de permanență pentru persoanele vârstnice, cu 6.800.000 de lei finanțare nerambursabilă prin PNRR. De asemenea, Ionuț Stănușoiu va construi o școală verde în comuna Ghiroda.

Dan Vîrtosu, candidatul susținut de PNL la Primăria din Giroc, în prezent viceprimar cu atribuții de primar, are în plan dezvoltarea infrastructurii urbane și extinderea rețelei de canalizare. De asemenea, el va moderniza piața din Giroc. În ceea ce privește domeniul educației, Vîrtosu va construi unități de învățământ în zona nouă, pentru a susține familiile tinere, stabilite în comună în ultimii ani. „Îmi doresc ca Giroc să devină un model de dezvoltare și sustenabilitate, un loc unde educația și sănătate sunt accesibile pentru toți, unde natura și spațiile verzi sunt respectate și valorificate”, a spus Dan Vîrtosu.

Claudiu Coman, candidatul PNL la Primăria Sânandrei și actualul primar, va construi în comună o nouă sală de sport modernă, cu o valoare totală de 1,3 milioane de euro. Pentru a dezvolta infrastructura de educație, Coman va dota și va moderniza instituțiile de învățământ din comună cu mobilier, table digitale și calculatoare. Coman, care candidează pentru un nou mandat de primar în Sânandrei, are în plan și finalizarea lucrărilor de canalizare în Carani și în Covaci și realizarea rețelei de canalizare în cartierele noi, pe 32 de străzi.

Florin Octavian Bucur, candidatul PNL la Moșnița Nouă și primar în funcție, are în plan extinderea rețelelor de apă uzată și a rețelelor de distribuție a apei din comună. Proiectul este aprobat la finanțare prin PNRR și are o valoare totală de 93 de milioane de lei. Bucur va construi și un parc fotovoltaic în Moșnița Nouă, un proiect pentru un viitor verde: „Parcul fotovoltaic din comuna Moșnița Nouă nu este doar un plan, ci un angajament ferm pentru un viitor mai curat și mai sustenabil. Suntem mândri să anunțăm că am fost declarați eligibili pentru finanțare, consolidând astfel angajamentul nostru de a dezvolta și implementa soluții energetice verzi pentru comunitatea noastră”.

Claudiu Mihălceanu, primarul în funcție, care candidează, din partea PNL, pentru un nou mandat la Primăria Giarmata, a declarat că vrea să transforme și să modernizeze cartierul Primăverii, despre care a spus că „a intrat deja în proces de modernizare, prin cel mai mare proiect de infrastructură pe care l-a avut comuna noastră vreodată. Aici se lucrează deja la asfaltări, trotuare și canalizare pluvială, avem stație de pompare și foraje pentru a asigura calitatea apei. La finalul celor patru ani de contract, adică în 2027, un contract în valoare de 48 de milioane de lei, din bugetul local, vom avea un cartier nou cu toate facilitățile”. Mihălceanu are în plan și continuarea extinderii rețelei de apă și canalizare în Giarmata și Cerneteaz.

