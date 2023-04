Administrația Fritz vrea să construiască cea mai scumpă parcare din România. La o valoare triplă față de alte orașe și dublă față de Occident.

Primăria Timișoara propune spre aprobare Consiliului Local Consilierii locali, la plenului de marți, 25 aprilie, să aprobe un proiect privind aprobarea documentației tehnico-economice – faza S.F. pentru „Construire parcare Louis Țurcanu“. Aparent primul pas spre construirea unei parcări. În realitate, e vorba de o investiție megalomană și extrem de scumpă, care are un cost dublu, ba chiar triplu față de parcările publice sau private din alte orașe.

În anexele proiectului de hotărâre nu se regăsește niciunde motivația sau explicația financiară, care să justifice o asemenea cheltuială.

De la zero la 9 milioane de euro

Studiul de fezabilitate a fost realizat de asocierea Studio Art Construct (lider de proiect) – Total Grup Solutions – General Lux Therm – Civ Indust Proiect – Evam Constal. Aceasta a câștigat licitația organizată, în noiembrie 2021, de PMT, la un preț de 188.160 lei, cu TVA.

Conform proiectului de hotărâre și anexelor aferente, care cuprind și cifrele investiției care se va realiza cu fonduri din bugetul local, construcția se va desfășura pe o suprafață totală de 6.935 metri pătrați, va avea regimul de înălțime 2S+P+2E+T (etaj tehnic), va cuprinde 184 de locuri de parcare (70 la subsol, 99 supraterane, 15 la nivelul terenului), iar valoarea totală a investiției este estimată la… 45.476.818 lei, adică aproximativ 9,2 milioane de euro!

Astfel, la un simplu calcul, prima parcare multinivel pe care vrea s-o construiască Primăria Timișoara va avea niște costuri de construcție care dau fiori și specialiștilor în domeniu dar au atras atenția și inspectorilor Curții de Conturi. Realizarea unui simplu loc de parcare ar urma să sote echivalentul a 50 de mii de euro! Astronomic față de cât au costat parcările din Oradea, Galați sau chiar parcarea privată din Openville (Iulius Town), Timișoara.

Un studiu comparativ, realizat de jurnaliștii de la Opinia Timișoarei (Administratia Fritz vrea sa construiasca un loc de parcare cu 50.000 de euro. Dublu fata de New York. Prima parcare supraetajata, de nici 200 de locuri, pe care o va face primaria la Spitalul de Copii, o concureaza la pret pe cea de 900 de la Iulius Town Timisoara), arată că prețul per loc de parcare din proiectul primarului Fritz este dublu față de cel al unui loc de parcare din…New York! Adică, administrația timișoreană poate oricând să pluseze la dublu sau nimic față de metropola americană. Și asta nu din bani europeni sau late fonduri externe, ci chiar din bugetul local al Timișoarei.

Clasic…proiectul e măreț, dar nu are finanțare

Proiectanții au propus două soluții. Una pentru o parcare de 7.750 mp suprafață desfășurată, cu 184 locuri de parcare, iar cealaltă, cu o suprafață desfășurată de 6.305 mp, cu 149 locuri de parcare. În primul caz, un construirea unui loc de parcare ar costa 50.225 euro, cu TVA, iar în al doilea, 32.725 euro, cu TVA. „Din punct de vedere economic, financiar, al sustenabilității și riscurilor, scenariul selectat este Scenariul 1 (…)

Având în vedere tehnologiile de execuție ce implică executarea infrastructurii și suprastructurii parcării, precum și sursele de aprovizionare cu material existente în zonă, coroborate cu costurile de transport, considerăm că varianta constructivă optimă este executarea parcării etajate cu regim de înălțime 2S + P + 2E + T, scenariul recomandat fiind scenariul 1”, scrie în raportul de specialitate semnat de directorul general al Direcției Generale de Investiții și Mentenanță, Mihai Florescu. Adică soluția de construire în care un singur loc de parcare costă 50 000 de euro!

Parcarea va fi accesibilă atât personalului de la Spitalul Louis „Țurcanu”, cât și cetățenilor care au nevoie de un loc de parcare în zonă, inclusiv pentru vizite la spital.

PUD-ul pentru această parcare a demarat în martie 2019. Un an mai târziu, documentația era pregătită pentru o „parcare cu două niveluri subterane și trei supraterane, parter + două etaje”. Ea a fost aprobată în plenul CL în august 2020.

De remarcat este că municipalitatea, ca și la alte proiecte, precum Pasarela Îndrăgostiților sau reabilitarea Colterm, face promisiunea, dar nu are banii. Construirea parcării ar urma să coste 45,4 milioane de lei, sumă care include TVA. Pentru „PT + Execuție parcare supraetajată la Louis Țurcanu”, bugetul local pe 2023 prevede exact un milion de lei, cărora li se adaugă aproape 160.000 de lei, rest de plată pentru cei care au făcut SF-ul.

Cea mai scumpă parcare din țară

Din analiza comparativă făcută de jurnaliștii de la Opinia Timișoarei reiese un lucru incredibil.

Parcarea propusă de administrația Fritz costă de patru ori mai mult decât parcarea private, multietajată de la OpenVille, din incinta Iulius Town. Și asta nu e tot. Dacă OpenVille oferă 900 de locuri de parcare, cea de la Spitalul Louis Țurcanu va avea doar 184 de locuri. O disproporție cât de la cer la pământ!

În 20 aprilie 2018, în Openville (Iulius Town Timișoara) s-a deschis prima parcare privată supraetajată din Timișoara. Are demisol, parter și patru etaje și dispune pe fiecare nivel de aproximativ 150 de locuri, adică un total de 910 de locuri de parcare. Investiția companiei private a fost de circa 12,6 milioane de euro, ceea ce înseamnă un cost de 13.800 de euro per loc de parcare.

La 22 aprilie 2016, în stațiunea Mamaia, a fost dată în folosință o parcare multietajată, cu parter, șapte etaje și terasă, cu o capacitate de 394 de locuri. Investiția a fost realizată de Primăria Constanța din fonduri europene, valoarea totală a proiectului fiind de 14.281.544 lei, adică aproximativ 3,2 milioane de euro, la cursul de schimb leu/euro de atunci. Construirea unui loc de parcare a costat circa 8.100 de euro. În 2023, administrația Fritz și-a propus să cheltuiască, tot pe un loc de parcare, de șase ori mai mult. Și nu din fonduri UE, ci, cum vă spuneam, din bugetul Timișoarei. Adică de 6 ori mai puțin decât la Timișoara.

În 14 septembrie 2020, la Galați, primăria a inaugurat o parcare similară ca dimensiuni cu cea pe care municipalitatea timișoreană o propune la Spitalul “Louis Țurcanu”. Cu o suprafață totală de 7.905 metri pătrați, față de 6.935 la Timișoara, parter plus trei etaje, cu o capacitate de 214 locuri de parcare, cu 30 de locuri în plus față de cea din Timisoara, Primăria Galați a cheltuit 14.500.000, acum trei ani, spre deosebire de cei 45.500.000 lei, suma estimată că va fi achitată de către Primăria Timișoara, dacă proiectul trece de votul Consiliului Local.

La Oradea e mai ieftin

În capitala Bihorului, au fost construite trei parcări similare, în ultimii trei ani. Pe 25 iunie 2020, a fost pusă la dispoziția orădenilor prima parcare cu trei niveluri subterane, realizată în România pe albia unui râu, cu o capacitate de 460 de locuri. Valoarea investiției a fost de 39,7 milioane lei, adică vreo 8,1 milioane euro. Costul per loc de parcare s-a ridicat la 17.608 euro, în condițiile în care este vorba de o lucrare complexă, subterană, pe albia Crișului Repede.

În același an, la 12 octombrie, Administrația Domeniului Public Oradea a inaugurat o parcare cu șase niveluri supraterane si 395 de locuri de parcare, printr-o investiție din fonduri proprii in valoare de peste 16 milioane de lei, adică aproximativ 3,3 milioane de euro. Costul unui loc de parcare: circa 8.400 de euro. De șase ori mai mic decât în proiectul de la Timișoara.

Pe 16 septembrie 2021, municipalitatea orădeană a finalizat o a treia parcare, în zona centrală a orașului, cu demisol, parter, două etaje și terasă. Capacitatea este de 336 de locuri de parcare, dar și un corp de clădire cu birouri, iar construcția a costat 3,5 milioane de euro, bani din fonduri proprii ale ADP SA Oradea. Asta înseamnă în jur de 10.500 de euro costul unui loc de parcare, de cinci ori mai puțin decât suma previzionată la Timișoara.

Fritz îi depășește pe americani

Situația e demnă de filmele cu Stan și Bran, doar că nu e comedie ci realitate.

Într-un raport elaborat de specialiști americani în construirea parcărilor, intitulat “Parking structure cost outlook for 2022” (Raport privind costurile structurii de parcare pentru 2022), este menționat costul per loc de parcare la nivelul anului trecut, în 35 de orașe din SUA. Cel mai scăzut cost s-a înregistrat în Oklahoma City, 23.576 dolari (21.522 euro) per loc de parcare, iar cel mai ridicat, în metropola New York, 36.019 dolari (32.881 euro) pentru un loc de parcare. Studiul menționează și costul mediu per loc de parcare în Statele Unite: 27.900 dolari (25.469 euro).

Costurile de construcție a parcărilor, în 2022 în SUA sunt, conform raportului, la jumătate față de suma estimată în proiectul primei parcări supraetajate, care vrea să o construiască Primăria Timișoara. Administrația Fritz, complet ruptă de realitate, este dispusă să plătească 9,2 milioane de euro pentru doar 184 de locuri de parcare, la un cost de 50 de mii de euro pe loc de parcare.

O “performanță” a cuplului edilitar Fritz-Lațcău care i-ar face invidioși chiar și pe americani!