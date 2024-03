Acord de mediu pentru Autostrada Timișoara – Moravița

Agenţia pentru Protecţia Mediului Timiș a emis acordul de mediu pentru proiectul “Autostrada Timișoara-Moravița”.

Autostrada va fi realizată în extravilan/intravilan UAT Remetea Mare, Recaș, Bucovăț, Moșnița Nouă, Giroc, Sacoșu Turcesc, Pădureni, Liebling, Jebel, Voiteg, Birda, Deta, Denta, Moravița, domeniul public și/sau privat al UAT și în proprietatea privată a persoanelor fizice și/sau juridice, județul Timiș.

Lungimea traseului este de 73 km și include punctul de trecere a frontierei cu Republica Serbia.

Principalele lucrări prevăzute în cadrul proiectului sunt lucrări de infrastructură şi suprastructură, terasamente (lucrări de săpătură, umplutură, etc.); lucrări de consolidare a terasamentelor (lucrările de consolidare a taluzurilor de rambleu, a terenurilor slabe de fundare și drenarea apelor subterane); lucrări hidrotehnice; lucrări de artă (construcția podurilor şi pasajelor, podețelor etc.); lucrări de construcţie a nodurilor rutiere în zonele intersectate sau ramificare cu alte căi de comunicaţie; lucrări de siguranţa circulaţiei; lucrări de colectare şi evacuare a apelor; lucrări de mediu (ex.: panouri fonoabsorbante, împrejmuire, subtraversări pentru faună etc.); lucrări de realizare a dotărilor specifice infrastructurii rutiere – parcări, spaţii de servicii, centru de întreţinere şi coordonare (CIC), punct de trecere a frontierei; lucrări de mutări şi protejare a instalațiilor.

”Proiectul propus se suprapune parțial cu siturile Natura 2000 ROSCI0109 Lunca Timişului şi ROSPA0128 Lunca Timişului și se afă în vecinătatea rezervației naturale RONPA0755 Arboretumul Bazoș (la aproximativ 400m); Realizarea proiectului nu va afecta integritatea rețelei Natura2000 și terenuri naturale cu valoare ecologică ridicată sau zone cu areale naturale ce pot reprezenta habitat pentru diverse specii, urmând a se respecta măsurile de protecție stabilite prin avizul Agenției Naționale pentru Arii Naturale Protejate”, transmite Agenția pentru Protecția Mediului Timiș.