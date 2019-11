Accident oribil în vestul țării: patru victime, dintre care două încarcerate

Un accident rutier grav a avut loc pe DN 66, între localitățile Călan și Bretea Strei. Doua autoturisme s-au ciocnit violent.Potrivit reprezentanților Serviciului Județean de Ambulanță Hunedoara, sunt 4 victime, din care două incarcerate.

In această seară, in jurul orei 21.00, un bărbat de 31 de ani, din județul Sibiu, care conducea un autoturism pe DN66, pe raza localității Bretea Strei, din direcția Calan-Hateg, a efectuat o depășire neregulamentara si a intrat in coliziune cu autoturismul condus regulamentar din sens opus de un bărbat in vârstă de 38 de ani, din Uricani, conform realitateadehunedoara.net

In urma impactului a rezultat rănirea celor doi conducători auto si a trei pasageri. Conducătorul auto de 31 de ani a fost depistat pozitiv, in urma testării cu aparatul etilotest (0,75 mg/l, alcool in aerul expirat). Traficul este momentan afectat si dirijat de polițiști pe rute ocolitoare (prin localitatea Bretea Strei). In cauză a fost intocmit dosar penal.